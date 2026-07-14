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Королев определил векторы сотрудничества Тверской области и "Ростеха" - РИА Новости, 14.07.2026
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Тверская область
 
19:20 14.07.2026
Королев определил векторы сотрудничества Тверской области и "Ростеха"

Королев определил векторы партнерства Тверской области и госкорпорации "Ростех"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Виталий Королев определил векторы сотрудничества области и "Ростеха"
Губернатор Тверской области Виталий Королев определил векторы сотрудничества области и Ростеха - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Виталий Королев определил векторы сотрудничества области и "Ростеха"
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев определил векторы сотрудничества с "Ростехом" на стратегической сессии в ходе миссии госкорпорации в регион.
В Верхневолжье работают восемь предприятий и организаций, находящихся в контуре организации. Миссия проходит по инициативе областного главы.
"Правительство региона заинтересовано в дальнейшем развитии и расширении взаимодействия с "Ростехом". Это кооперация наших предприятий со структурами государственной корпорации. И внедрение в экономику региона технологических компетенций, передовых решений "Ростеха". Это касается самых разных отраслей", — приводит слова Королева пресс-служба правительства Тверской области.
Глава региона уточнил, что это касается цифровизации и безопасности, здравоохранения и образования, строительства и транспорта, энергетики и ЖКХ, лесного и агропромышленного комплексов. Верхневолжье рассчитывает на включение местных промпредприятий в цепочки поставок необходимой для госкорпорации импортозамещающей продукции.
Королев отметил большой потенциал Тверской области как площадки для развития высокотехнологичных производств. Текущий инвестпортфель Верхневолжья составляет 119 проектов, 236 миллиардов рублей инвестиций и 14,5 тысячи рабочих мест. Выстроена система подготовки специалистов для предприятий. По нацпроекту "Кадры" с участием работодателей создано семь промышленно-образовательных кластеров в разных отраслях.
Глава региона акцентировал, что важно использовать все возможности миссии для выработки конкретных подходов, которые позволят закрепить сотрудничество "Ростеха" и Тверской области в виде соглашения по развитию Верхневолжья.
"Результаты сегодняшней работы должны быть прикладными. То есть должны измеряться не только в страницах наших отчетов. Необходимо предлагать конкретные вещи, которые будут реализованы в ближайшее время с понятными результатами, изменениями, которые почувствует Тверская область и каждый ее житель. Благодаря новым налоговым поступлениям, созданию новых рабочих мест, развитию экономики нашего региона", – сказал руководитель области.
В ходе миссии предприятия госкорпорации презентуют разработки и обсуждают с представителями Тверской области перспективы реализации совместных проектов в разных сферах. Особое внимание уделяется решениям для модернизации инфраструктуры, развития промышленности и повышения качества жизни, отмечают в пресс-службе.
"Предприятия "Ростеха" активно включились в работу региональной миссии и с большим интересом откликнулись на приглашение руководства Тверской области. Мы высоко ценим конструктивный подход со стороны губернатора и правительства региона и видим серьезный настрой на долгосрочное сотрудничество", – отметил руководитель службы по региональной политике "Ростеха" Дмитрий Азаров, его слова приводятся на сайте госкорпорации.
Он уверен, что объединение усилий "Ростеха" и Тверской области позволит придать дополнительный импульс развитию промышленности, открыть новые возможности для предприятий и их коллективов, а также создать условия для повышения качества жизни жителей региона.
Так, в сфере здравоохранения "Ростех" продемонстрировал отечественные разработки для комплексного оснащения медучреждений, а также представил решения по развитию инфраструктуры для электротранспорта.
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Тверская областьКоролевТверская областьДмитрий АзаровВиталий КоролевРостех
 
 
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