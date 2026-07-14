В Южной Корее хотят снизить возраст уголовной ответственности

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Республики Корея хотят снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет для тяжких и особо тяжких преступлений на фоне роста подростковой преступности.

Результаты опросов общественного мнения показали, что значительная часть респондентов поддерживает снижение возраста уголовной ответственности.

По данным агентства Ренхап, намерение снизить возраст обусловлено растущим числом уголовных преступлений, совершаемых подростками.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Республики Корея хотят снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет для тяжких и особо тяжких преступлений на фоне роста подростковой преступности в стране, передает агентство Власти Республики Корея хотят снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет для тяжких и особо тяжких преступлений на фоне роста подростковой преступности в стране, передает агентство Ренхап

Согласно информации агентства, в соответствии с нынешними законами страны уголовная ответственность наступает с 14 лет, и обвиняемым в преступлениях в возрасте от 14 до 19 лет может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В то же время, для малолетних правонарушителей, чей возраст еще не достиг 14 лет, самым суровым наказанием может стать отправка в исправительное учреждение на срок до двух лет.

"По результатам общественной дискуссии, проведенной правительством, был сделан вывод, что возраст наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних правонарушителей следует снизить с 14 до 13 лет, но только в отношении тяжких, особо тяжких и повторных преступлений", - говорится в материале агентства.

Как отмечается, во вторник в кабинете министров Республики Корея состоялось заседание, на котором министерство по вопросам гендерного равенства и семьи представило результаты опросов общественного мнения относительно необходимости снижения возраста уголовной ответственности. Данные опросы ранее распорядился провести президент страны Ли Чжэ Мен

Согласно результатам одного из опросов, в котором приняли участие 199 взрослых и 43 представителя молодежи, 78% и 67% респондентов соответственно выступили за полноценное снижение возраста уголовной ответственности вне зависимости от степени тяжести преступления.

В другом таком опросе, проведенном министерством, 46,7% от 212 опрошенных южнокорейских граждан выступили за частичное снижение возраста, но только для тяжких и особо тяжких преступлений.

При этом более половины всех респондентов (55,8%) посчитали, что возраст уголовной ответственности необходимо снизить именно на один год.

По данным Ренхап, намерение снизить возраст обусловлено, главным образом, растущим в последние годы числом уголовных преступлений, совершаемых подростками, особенно, в раннем подростковом возрасте.

Согласно результатам отчета министерства по делам гендерного равенства и семьи, которые приводит агентство, в 2025 году количество задержанных полицией малолетних правонарушителей (в возрасте от 10 до 13 лет) составило 21 095 человек, что примерно в 2,2 раза больше по сравнению с 2020 годом, когда было задержано 9 606 человек.