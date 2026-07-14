В Южной Корее хотят снизить возраст уголовной ответственности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Республики Корея хотят снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет для тяжких и особо тяжких преступлений на фоне роста подростковой преступности.
- Результаты опросов общественного мнения показали, что значительная часть респондентов поддерживает снижение возраста уголовной ответственности.
- По данным агентства Ренхап, намерение снизить возраст обусловлено растущим числом уголовных преступлений, совершаемых подростками.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Республики Корея хотят снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет для тяжких и особо тяжких преступлений на фоне роста подростковой преступности в стране, передает агентство Ренхап.
Согласно информации агентства, в соответствии с нынешними законами страны уголовная ответственность наступает с 14 лет, и обвиняемым в преступлениях в возрасте от 14 до 19 лет может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В то же время, для малолетних правонарушителей, чей возраст еще не достиг 14 лет, самым суровым наказанием может стать отправка в исправительное учреждение на срок до двух лет.
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"По результатам общественной дискуссии, проведенной правительством, был сделан вывод, что возраст наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних правонарушителей следует снизить с 14 до 13 лет, но только в отношении тяжких, особо тяжких и повторных преступлений", - говорится в материале агентства.
Как отмечается, во вторник в кабинете министров Республики Корея состоялось заседание, на котором министерство по вопросам гендерного равенства и семьи представило результаты опросов общественного мнения относительно необходимости снижения возраста уголовной ответственности. Данные опросы ранее распорядился провести президент страны Ли Чжэ Мен.
Согласно результатам одного из опросов, в котором приняли участие 199 взрослых и 43 представителя молодежи, 78% и 67% респондентов соответственно выступили за полноценное снижение возраста уголовной ответственности вне зависимости от степени тяжести преступления.
В другом таком опросе, проведенном министерством, 46,7% от 212 опрошенных южнокорейских граждан выступили за частичное снижение возраста, но только для тяжких и особо тяжких преступлений.
При этом более половины всех респондентов (55,8%) посчитали, что возраст уголовной ответственности необходимо снизить именно на один год.
По данным Ренхап, намерение снизить возраст обусловлено, главным образом, растущим в последние годы числом уголовных преступлений, совершаемых подростками, особенно, в раннем подростковом возрасте.
Согласно результатам отчета министерства по делам гендерного равенства и семьи, которые приводит агентство, в 2025 году количество задержанных полицией малолетних правонарушителей (в возрасте от 10 до 13 лет) составило 21 095 человек, что примерно в 2,2 раза больше по сравнению с 2020 годом, когда было задержано 9 606 человек.
Кроме того, значительный рост продемонстрировало и число насильственных преступлений - в общей сложности в 2,8 раза. В частности, количество случаев изнасилования и домогательств увеличилось в 1,98 раза, а краж - в 1,97 раза.