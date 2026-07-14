Корабли России и Китая завершили учения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая завершили учение "Морское взаимодействие-2026" и вышли в море на совместное патрулирование.
- В учении с российской стороны приняли участие гвардейский крейсер "В транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) завершили учение "Морское взаимодействие-2026" и вышли в море на совместное патрулирование, сообщило Минобороны России.
"В Китайской Народной Республике завершилось совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2026". Торжественная церемония закрытия состоялась на территории военно-морской базы Циндао Народно-освободительной армии Китая (НОАК)... После завершения церемонии закрытия учения часть кораблей вышла в Желтое море, где был сформирован совместный российско-китайский отряд, который приступил к патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны России, учение "Морское взаимодействие-2026" проходило в период с 6 по 12 июля. От российской стороны в учении принимали участие гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов". От китайской стороны эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
Помимо этого, в ходе берегового этапа командиры кораблей и офицеры штабов провели планирование морского этапа учения на картах. "Также были проведены спортивные и культурные мероприятия", - добавили в военном ведомстве.
Командирами кораблей ВМФ России и ВМС НОАК, а также офицерами совместного объединенного штаба руководства выступили руководители учения двух стран – контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Цю Вэншэн.
"Руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько в своей речи подчеркнул, что приобретенный опыт будет востребован в дальнейшей военно-морской деятельности наших государств и станет важным вкладом в укрепление взаимного доверия и российско-китайского сотрудничества", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что в ходе морской части в Желтом море в течение нескольких дней корабли двух стран в составе совместного отряда выполнили стрельбы из артиллерийских установок и пулеметных комплексов, отражая условное нападение робототехнических комплексов - беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. "Кроме того, экипажи кораблей отработали совместное маневрирование, противолодочные задачи, борьбу с надводными кораблями условного противника и спасательные действия", - добавили в Минобороны РФ.
Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование надводных кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится ежегодно. В 2025 году впервые в патрулировании участвовали подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.
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