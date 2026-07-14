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Солист группы "Три дня дождя" попал в больницу после концерта - РИА Новости, 14.07.2026
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17:17 14.07.2026
Солист группы "Три дня дождя" попал в больницу после концерта

Глеб Викторов попал в больницу после концерта в Екатеринбурге

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлеб Викторов
Глеб Викторов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов находится в специализированном реабилитационном центре под наблюдением врачей.
  • По словам сестры певца, в центре работают психологи и врачи, которые проводят детокс-терапию.
  • Состояние музыканта стабильно, он находится в состоянии покоя и получает необходимую помощь.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов сейчас находится в специализированном реабилитационном центре под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости его сестра Ева Снегирева.
После концерта 12 июля в Екатеринбурге в социальных сетях появились предположения о возможном употреблении Викторовым запрещенных веществ.
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"Это не рехаб, а специализированное учреждение, где работают психологи и врачи. Там могут проводить детокс-терапию, чтобы человек соблюдал цифровую тишину. Туда не допускают посетителей, кроме родителей и непосредственно руководства", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что сейчас певец находится в состоянии покоя и посетителей к нему не допускают.
"Человек проходит детокс - это большое количество капельниц с витаминами, в том числе препаратами, которые помогают нормализовать сон. Ему дают возможность восстановиться, он много спит. Сейчас к нему даже не приходят психологи, чтобы он мог как следует выспаться и избавиться от головной боли", - добавила Снегирева.
Сестра певца отметила, что, по имеющейся у нее информации, сейчас состояние музыканта стабильно.
"В принципе, если человек спит, жив, находится под наблюдением врачей и получает необходимую помощь, значит, все хорошо. Можно сделать такой вывод", - заключила она.
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