Солист группы "Три дня дождя" попал в больницу после концерта

Краткий пересказ от РИА ИИ Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов находится в специализированном реабилитационном центре под наблюдением врачей.

По словам сестры певца, в центре работают психологи и врачи, которые проводят детокс-терапию.

Состояние музыканта стабильно, он находится в состоянии покоя и получает необходимую помощь.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов сейчас находится в специализированном реабилитационном центре под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости его сестра Ева Снегирева.

После концерта 12 июля в Екатеринбурге в социальных сетях появились предположения о возможном употреблении Викторовым запрещенных веществ.

"Это не рехаб, а специализированное учреждение, где работают психологи и врачи. Там могут проводить детокс-терапию, чтобы человек соблюдал цифровую тишину. Туда не допускают посетителей, кроме родителей и непосредственно руководства", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас певец находится в состоянии покоя и посетителей к нему не допускают.

"Человек проходит детокс - это большое количество капельниц с витаминами, в том числе препаратами, которые помогают нормализовать сон. Ему дают возможность восстановиться, он много спит. Сейчас к нему даже не приходят психологи, чтобы он мог как следует выспаться и избавиться от головной боли", - добавила Снегирева.

Сестра певца отметила, что, по имеющейся у нее информации, сейчас состояние музыканта стабильно.