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Иностранцу вынесли приговор за контрабанду драгоценных камней - РИА Новости, 14.07.2026
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16:40 14.07.2026 (обновлено: 17:06 14.07.2026)
Иностранцу вынесли приговор за контрабанду драгоценных камней

Иностранец, пойманный в Домодедово с драгоценными камнями, осужден на 10 месяцев

© Фото : ФТС России/TelegramИностранец пытался ввезти в Россию более 400 драгоценных и полудрагоценных камней
Иностранец пытался ввезти в Россию более 400 драгоценных и полудрагоценных камней - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : ФТС России/Telegram
Иностранец пытался ввезти в Россию более 400 драгоценных и полудрагоценных камней
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту «Домодедово» задержан иностранец, пытавшийся ввезти более 400 драгоценных и полудрагоценных камней на 2,5 миллиона рублей.
  • Драгоценные камни были спрятаны в джинсах и нижнем белье пассажира.
  • Мужчина осужден на 10 месяцев колонии-поселения по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Иностранец пытался ввезти в Россию более 400 драгоценных и полудрагоценных камней на 2,5 миллиона рублей в джинсах и трусах, но был задержан в московском аэропорту "Домодедово" и впоследствии осужден, сообщает пресс-служба ФТС России.
«

"Домодедовские таможенники обнаружили 446 драгоценных и полудрагоценных камней в багаже 54-летнего иностранца, прилетевшего из Узбекистана... Общая стоимость товаров составила 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, у мужчины во время досмотра обнаружили 32 зеленых камня, еще 313 минералов он достал из карманов джинсов, а в нижнем белье был найден zip-пакет с еще 101 камнем. Пассажир назвал драгоценности образцом для своей фирмы и якобы не знал о необходимости заполнения декларации, отмечает пресс-служба.
"Экспертиза установила, что пластина выполнена из серебра 960 пробы, а минералы - это изумруды, апатиты, турмалины и синтетические муассаниты", - сказали в ведомстве.
Суд приговорил мужчину к 10 месяцам колонии-поселения по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.
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