Иностранцу вынесли приговор за контрабанду драгоценных камней

Иностранец пытался ввезти в Россию более 400 драгоценных и полудрагоценных камней

Иностранец пытался ввезти в Россию более 400 драгоценных и полудрагоценных камней

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту «Домодедово» задержан иностранец, пытавшийся ввезти более 400 драгоценных и полудрагоценных камней на 2,5 миллиона рублей.

Драгоценные камни были спрятаны в джинсах и нижнем белье пассажира.

Мужчина осужден на 10 месяцев колонии-поселения по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Иностранец пытался ввезти в Россию более 400 драгоценных и полудрагоценных камней на 2,5 миллиона рублей в джинсах и трусах, но был задержан в московском аэропорту "Домодедово" и впоследствии осужден, сообщает пресс-служба ФТС России.

« "Домодедовские таможенники обнаружили 446 драгоценных и полудрагоценных камней в багаже 54-летнего иностранца, прилетевшего из Узбекистана... Общая стоимость товаров составила 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, у мужчины во время досмотра обнаружили 32 зеленых камня, еще 313 минералов он достал из карманов джинсов, а в нижнем белье был найден zip-пакет с еще 101 камнем. Пассажир назвал драгоценности образцом для своей фирмы и якобы не знал о необходимости заполнения декларации, отмечает пресс-служба.

"Экспертиза установила, что пластина выполнена из серебра 960 пробы, а минералы - это изумруды, апатиты, турмалины и синтетические муассаниты", - сказали в ведомстве.