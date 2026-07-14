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Опрос показал, как американцы относятся к войне против Ирана - РИА Новости, 14.07.2026
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07:18 14.07.2026
Опрос показал, как американцы относятся к войне против Ирана

Ipsos: 4 из 5 американцев считают, что конфликт между Ираном будет долгим

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Четверо из пяти американцев считают, что военный конфликт между США и Ираном будет продолжительным, следует из опроса агентства Рейтер и исследовательской компании Ipsos.
США возобновили атаки по иранским объектам с конца июня якобы в ответ на атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. Американский лидер Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана.
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Согласно результатам опроса, 79% респондентов считают, что конфликт в Иране будет длительным. При этом в марте подобного мнения придерживались 65%.
Только 18% респондентов заявили, что, по их мнению, война "закончится довольно быстро, в течение нескольких недель".
Лишь 37% участников опроса одобрили возобновление американских ударов по Ирану.
Опрос проводился с 10 по 12 июля, в нем приняли участие 1019 человек. Примерная погрешность составляет 4 процентных пункта.
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