Опрос показал, как американцы относятся к войне против Ирана

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Четверо из пяти американцев считают, что военный конфликт между США и Ираном будет продолжительным, следует из опроса агентства Рейтер и исследовательской компании Ipsos.
Согласно результатам опроса, 79% респондентов считают, что конфликт в Иране будет длительным. При этом в марте подобного мнения придерживались 65%.
Только 18% респондентов заявили, что, по их мнению, война "закончится довольно быстро, в течение нескольких недель".
Лишь 37% участников опроса одобрили возобновление американских ударов по Ирану.
Опрос проводился с 10 по 12 июля, в нем приняли участие 1019 человек. Примерная погрешность составляет 4 процентных пункта.