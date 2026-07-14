Опрос показал, как американцы относятся к войне против Ирана

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Четверо из пяти американцев считают, что военный конфликт между США и Ираном будет продолжительным, следует из опроса агентства Рейтер и исследовательской компании Четверо из пяти американцев считают, что военный конфликт между США и Ираном будет продолжительным, следует из опроса агентства Рейтер и исследовательской компании Ipsos

США возобновили атаки по иранским объектам с конца июня якобы в ответ на атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. Американский лидер Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана.

Согласно результатам опроса, 79% респондентов считают, что конфликт в Иране будет длительным. При этом в марте подобного мнения придерживались 65%.

Только 18% респондентов заявили, что, по их мнению, война "закончится довольно быстро, в течение нескольких недель".

Лишь 37% участников опроса одобрили возобновление американских ударов по Ирану.