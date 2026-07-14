Комитет Рады поддержал отставку Свириденко с поста премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комитет Верховной рады поддержал отставку Юлии Свириденко с поста премьера Украины.
- Следующий этап — голосование за увольнение Юлии Свириденко в парламенте.
- Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина, и, по словам Ярослава Железняка, новым премьер-министром с наибольшей вероятностью станет глава «Нафтогаза Украины» Корецкий.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Комитет Верховной рады поддержал отставку Юлии Свириденко с поста премьера Украины, теперь за увольнение должен проголосовать парламент, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее Железняк сообщил, что парламент рассмотрит отставку Юлии Свириденко с поста премьера во вторник, а назначение нового главы правительства и министров – в четверг.
"Комитет Верховной рады по вопросам госстроительства поддержал заявление на отставку с должности главы правительства Юлии Свириденко. За – 16, воздержались – 4. Следующий этап - голосование в Раде", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
По его словам, на заседании комитета Свириденко объяснила причину отставки тем, что Владимир Зеленский дал понять, что хочет обновления и перезагрузки правительства.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера. Железняк в тот же день заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Корецкий.
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