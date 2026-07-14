Комитет Рады поддержал отставку Свириденко с поста премьера

Ранее Железняк сообщил, что парламент рассмотрит отставку Юлии Свириденко с поста премьера во вторник, а назначение нового главы правительства и министров – в четверг.

В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера. Железняк в тот же день заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Корецкий.