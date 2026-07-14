Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
- Все участники эвакуации 10-летней девочки Софии из Константиновки действовали добровольно.
- Подразделение на протяжении месяца оказывало помощь девочке: передавало ей еду, одежду и телефон с мультиками.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Все участники эвакуации 10-летней девочки Софии из Константиновки действовали добровольно, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода "Южной" группировки, старший лейтенант с позывным Куба.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
"У меня определенное количество людей на переднем крае есть, и когда прозвучала команда, что нужно девочку эвакуировать, добровольно вызвались все и пошли. Потому что это очень хорошее дело", – рассказал командир.
По его словам, все подразделение добровольно сплотилось для выполнения этой задачи, поскольку каждый боец переживал о судьбе ребенка.
"Мы все про нее уже знали. Потому что на протяжении месяца мы еду скидывали, телефон скидывали с мультиками, одежду всю скидывали", – добавил Куба.