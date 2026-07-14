Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший коллега Киевстонера, продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш заявил, что режим Зеленского стремится превратить всех украинцев в людей, подобных рэперу.

По его словам, такими легко управлять СБУ.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киевский режим стремится превратить всех украинцев в людей, подобных рэперу Киевстонеру, который участвовал в подготовке теракта, предотвращенного ФСБ, заявил РИА Новости его бывший коллега, продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш.

Ранее ФСБ сообщила, что украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер и проживающий сейчас в Европе , причастен к организации сорванной попытки Киева ударить по предприятию военно-промышленного комплекса в Подмосковье.

© Кадр видео, опубликованного Киевстонером Киевстонер © Кадр видео, опубликованного Киевстонером Киевстонер

"Киевстонер - это тот тип людей, который не имеет собственного мнения... такими СБУ легко управлять. Самое страшное, что режим Зеленского стремится превратить всех украинцев в условных "киевстонеров". Слава российской контрразведке. Молодцы, ребята, так держать", - сказал собеседник агентства.

ФСБ уточняла ранее, что сорван был задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировалось ударить.