Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший коллега Киевстонера, продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш заявил, что режим Зеленского стремится превратить всех украинцев в людей, подобных рэперу.
- По его словам, такими легко управлять СБУ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киевский режим стремится превратить всех украинцев в людей, подобных рэперу Киевстонеру, который участвовал в подготовке теракта, предотвращенного ФСБ, заявил РИА Новости его бывший коллега, продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш.
© Кадр видео, опубликованного КиевстонеромКиевстонер
© Кадр видео, опубликованного Киевстонером
Киевстонер
"Киевстонер - это тот тип людей, который не имеет собственного мнения... такими СБУ легко управлять. Самое страшное, что режим Зеленского стремится превратить всех украинцев в условных "киевстонеров". Слава российской контрразведке. Молодцы, ребята, так держать", - сказал собеседник агентства.
ФСБ уточняла ранее, что сорван был задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировалось ударить.
Из опубликованного ЦОС ФСБ видео следует, что Киевстонер координировал эвакуацию предполагаемого исполнителя сорванного удара. Кроме того, ФСБ обнародовала показания одного из пособников, согласно которым украинский рэпер переводил ему денежные средства.