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Украинцев стремятся превратить в "киевстонеров", заявил продюсер "Грибов" - РИА Новости, 14.07.2026
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12:22 14.07.2026
Украинцев стремятся превратить в "киевстонеров", заявил продюсер "Грибов"

Бардаш: режим Зеленского хочет превратить всех украинцев в "киевстонеров"

© Фото предоставлено пресс-службой Юрия БардашаЮрий Бардаш
Юрий Бардаш - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Юрия Бардаша
Юрий Бардаш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший коллега Киевстонера, продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш заявил, что режим Зеленского стремится превратить всех украинцев в людей, подобных рэперу.
  • По его словам, такими легко управлять СБУ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киевский режим стремится превратить всех украинцев в людей, подобных рэперу Киевстонеру, который участвовал в подготовке теракта, предотвращенного ФСБ, заявил РИА Новости его бывший коллега, продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш.
Ранее ФСБ сообщила, что украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев, известный под псевдонимом Киевстонер и проживающий сейчас в Европе, причастен к организации сорванной попытки Киева ударить по предприятию военно-промышленного комплекса в Подмосковье.
© Кадр видео, опубликованного КиевстонеромКиевстонер
Киевстонер - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Кадр видео, опубликованного Киевстонером
Киевстонер
"Киевстонер - это тот тип людей, который не имеет собственного мнения... такими СБУ легко управлять. Самое страшное, что режим Зеленского стремится превратить всех украинцев в условных "киевстонеров". Слава российской контрразведке. Молодцы, ребята, так держать", - сказал собеседник агентства.
ФСБ уточняла ранее, что сорван был задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировалось ударить.
Из опубликованного ЦОС ФСБ видео следует, что Киевстонер координировал эвакуацию предполагаемого исполнителя сорванного удара. Кроме того, ФСБ обнародовала показания одного из пособников, согласно которым украинский рэпер переводил ему денежные средства.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Рэпер "Киевстонер" покинул Украину сразу после объявления мобилизации
Вчера, 11:44
 
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