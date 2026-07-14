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Жители Киева устроили пикет около мэрии - РИА Новости, 14.07.2026
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11:58 14.07.2026
Жители Киева устроили пикет около мэрии

В Киеве устроили пикет с требованием моратория на повышение цен на проезд

© Новости.LIVEПикет у здания Киевской горадминистрации с требованием наложить мораторий на решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте
Пикет у здания Киевской горадминистрации с требованием наложить мораторий на решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Новости.LIVE
Пикет у здания Киевской горадминистрации с требованием наложить мораторий на решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Киева устроили пикет у здания мэрии с требованием наложить мораторий на решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.
  • С 15 июля цены увеличат с 8 до 30 гривен.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жители Киева устроили пикет у здания Киевской горадминистрации с требованием наложить мораторий на решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте, сообщило украинское издание "Новости.LIVE".
Мэр Киева Виталий Кличко 10 июля подписал распоряжение о повышении с 15 июля цен на проезд в украинской столице почти вчетверо - с 8 до 30 гривен.
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"Жители столицы собрались на пикет под Киевской горадминистрацией против повышения цен на проезд: требуют наложить мораторий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
На опубликованном изданием видео возле горадминистрации собрались десятки человек. Они держат плакаты с надписями: "Доступные цены на проезд в Киеве!", "Мораторий на повышение тарифов".
Украинское издание "Страна.ua" сообщало об акции протеста против повышения тарифов на проезд в городском транспорте, которая прошла 11 июня у здания мэрии Киева. Издание напомнило, что в мае киевская городская администрация сообщила, что собирается повысить тарифы на проезд в городском транспорте, в частности, проезд на метро с 8 гривен (0,17 доллара) до 30 гривен (0,67 доллара).
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