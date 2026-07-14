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Происходящее в Киеве после российских ударов поразило журналиста - РИА Новости, 14.07.2026
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10:35 14.07.2026 (обновлено: 13:15 14.07.2026)
Происходящее в Киеве после российских ударов поразило журналиста

Боуз: Киев затянуло дымом после российских авиаударов

© REUTERS / Valentyn OgirenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что после авиаударов российских военных по целям в Киеве столицу затянуло дымом.
  • Российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве и поразили объекты в порту Южный в Одесской области, использовалось высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинскую столицу затянуло дымом после авиаударов российских военных по целям в Киеве, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«

"Этим утром после тактических российских ударов Киев покрыт дымом. Западные традиционные СМИ будут уверять вас в том, что Украина одерживает верх", — написал он в социальной сети X.

Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве. Также армия поразила объекты в порту Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер. Отмечается, что в ходе атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотники.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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В миреКиевУкраинаЧей БоузОдесская область
 
 
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