Происходящее в Киеве после российских ударов поразило журналиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что после авиаударов российских военных по целям в Киеве столицу затянуло дымом.
- Российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве и поразили объекты в порту Южный в Одесской области, использовалось высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинскую столицу затянуло дымом после авиаударов российских военных по целям в Киеве, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
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"Этим утром после тактических российских ударов Киев покрыт дымом. Западные традиционные СМИ будут уверять вас в том, что Украина одерживает верх", — написал он в социальной сети X.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли групповые удары по военным заводам в Киеве. Также армия поразила объекты в порту Южный в Одесской области, используемые для разгрузки и хранения ГСМ, сухогруз и танкер. Отмечается, что в ходе атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотники.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.