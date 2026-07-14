Происходящее в Киеве после российских ударов поразило журналиста

"Этим утром после тактических российских ударов Киев покрыт дымом. Западные традиционные СМИ будут уверять вас в том, что Украина одерживает верх", — написал он в социальной сети X .

Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.