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Киев затянуло дымом после взрывов - РИА Новости, 14.07.2026
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Киев затянуло дымом после взрывов

Небо над Киевом затянуло дымом после взрывов

© Новости.LIVEДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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Дым в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве произошли взрывы.
  • На территории двух складов в Голосеевском районе произошло возгорание, из-за которого столицу окутал густой дым.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киев затянуло дымом после взрывов, сообщает украинское издание "Новости.LIVE".
Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что на территории двух складов в Голосеевском районе произошло возгорание.
"Столицу окутывает густой дым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
Издание публикует видео, снятое в Голосеевском районе. На нем виден дым над городом после взрывов.
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