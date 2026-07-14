Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве произошли взрывы.
- На территории двух складов в Голосеевском районе произошло возгорание, из-за которого столицу окутал густой дым.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киев затянуло дымом после взрывов, сообщает украинское издание "Новости.LIVE".
Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Позже мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что на территории двух складов в Голосеевском районе произошло возгорание.
"Столицу окутывает густой дым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".
Издание публикует видео, снятое в Голосеевском районе. На нем виден дым над городом после взрывов.