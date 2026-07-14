Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что спецслужбы Киева и Запада координировали операцию по покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

По словам Азарова, о возможном участии западных сил в покушении свидетельствует то, что подозреваемая в подрыве Анна Березовская с двумя киллерами из Главного разведывательного управления Украины свободно передвигалась по Евросоюзу, и ни одна из стран, через которую они проезжали, не предприняла никаких мер.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Спецслужбы Киева и Запада координировали операцию по покушению на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, заявил РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров.

По его словам, о заранее спланированной операции могут свидетельствовать довольно пассивная позиция после инцидента князя Монако Альберта II и молчание других высокопоставленных должностных лиц.

"Это означает только одно: спецслужбы киевского режима и спецслужбы Запада координировали эту операцию. По меньшей мере координировали. Если бы они не координировали, они обязаны были бы высказать свою позицию", - сказал Азаров.

Фактор, свидетельствующий о возможном участии западных сил в покушении Ермолаева, заключается и в том, что подозреваемая в подрыве Анна Березовская с двумя киллерами из Главного разведывательного управления (ГУР) Украины свободно передвигалась по Евросоюзу. "Ни одна из стран, через которую проезжала дама с двумя киллерами ГРУ, ни одна – это Швейцария, Франция, я не знаю, как она там ехала, через Германию могла ехать, естественно, ехала через Польшу, но ни одна из этих стран, через которую проезжали террористы, убийцы, не предприняла никаких мер и не дала ни никаких ценных комментариев (после покушения - ред.)", - заключил Азаров.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.