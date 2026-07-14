Хуситы заявили, что сбили над Йеменом саудовский беспилотник

ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа заявил, что их вооруженные силы сбили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии в центральном Йемене.

"Мы сбили разведывательный беспилотник Wing Loong 2, принадлежащий саудовскому противнику, во время выполнения им враждебной миссии в воздушном пространстве провинции Эль-Бейда", - сказал он в эфире телеканала Al Masirah.