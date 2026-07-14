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Хуситы заявили, что сбили над Йеменом саудовский беспилотник - РИА Новости, 14.07.2026
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19:54 14.07.2026
Хуситы заявили, что сбили над Йеменом саудовский беспилотник

Хуситы заявили, что сбили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы хуситов сбили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии в центральном Йемене.
  • Беспилотник был сбит в провинции Эль-Бейда, по словам представителя хуситов, он принадлежал Саудовской Аравии и был моделью Wing Loong 2.
ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа заявил, что их вооруженные силы сбили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии в центральном Йемене.
"Мы сбили разведывательный беспилотник Wing Loong 2, принадлежащий саудовскому противнику, во время выполнения им враждебной миссии в воздушном пространстве провинции Эль-Бейда", - сказал он в эфире телеканала Al Masirah.
По его словам, вооруженные силы хуситов "находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы пресекать любые нарушения воздушного пространства и суверенитета Йемена.
В минувший понедельник источник сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Саны подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Хуситы обвинили в ударах Саудовскую Аравию, объявив о прекращении режима прекращения огня. Обе стороны воздерживались от ударов по территории друг друга с октября 2022 года. Саудовская Аравия ввела блокаду севера Йемена после прихода к власти в Сане хуситов в 2014 году и контролирует воздушное пространство страны.
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