Хуситы заявили, что сбили над Йеменом саудовский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы хуситов сбили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии в центральном Йемене.
- Беспилотник был сбит в провинции Эль-Бейда, по словам представителя хуситов, он принадлежал Саудовской Аравии и был моделью Wing Loong 2.
ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа заявил, что их вооруженные силы сбили разведывательный беспилотник Саудовской Аравии в центральном Йемене.
"Мы сбили разведывательный беспилотник Wing Loong 2, принадлежащий саудовскому противнику, во время выполнения им враждебной миссии в воздушном пространстве провинции Эль-Бейда", - сказал он в эфире телеканала Al Masirah.
По его словам, вооруженные силы хуситов "находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы пресекать любые нарушения воздушного пространства и суверенитета Йемена.
В минувший понедельник источник сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Саны подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Хуситы обвинили в ударах Саудовскую Аравию, объявив о прекращении режима прекращения огня. Обе стороны воздерживались от ударов по территории друг друга с октября 2022 года. Саудовская Аравия ввела блокаду севера Йемена после прихода к власти в Сане хуситов в 2014 году и контролирует воздушное пространство страны.