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Хуситы заявили, что ответят на действия Саудовской Аравии "со всей силой" - РИА Новости, 14.07.2026
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14:27 14.07.2026
Хуситы заявили, что ответят на действия Саудовской Аравии "со всей силой"

Наср Амер: Хуситы со всей силой ответят на действия Эр-Рияда

© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило, что ответит на действия Саудовской Аравии по сохранению блокады вокруг их территорий.
  • По словам члена политбюро «Ансар Алла» Насра Амера, снять блокаду с северного Йемена требует йеменский народ, и миллионы людей участвуют в акциях в поддержку действий движения.
КАИР, 14 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) "со всей силой" ответит на действия Саудовской Аравии по сохранению блокады вокруг их территорий, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Наср Амер.
"Они стремятся сохранить блокаду наших территорий при поддержке США и Израиля и продолжать нападения. Это представляет собой явную и полномасштабную агрессию. Мы, безусловно, ответим на эту агрессию... и дадим отпор со всей силой", - сказал он.
По словам Амера, снять блокаду с северного Йемена требует йеменский народ, миллионы людей участвуют в акциях в поддержку действий "Ансар Алла".
В понедельник йеменский источник сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Саны подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Хуситы обвинили в ударах Саудовскую Аравию, объявив о прекращении режима прекращения огня. Обе стороны воздерживались от ударов по территории друг друга с октября 2022 года. Саудовская Аравия ввела блокаду севера Йемена после прихода к власти в Сане хуситов в 2014 году и контролирует воздушное пространство страны.
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В миреСаудовская АравияЙеменСанаАнсар Алла
 
 
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