Хуситы заявили, что ответят на действия Саудовской Аравии "со всей силой"

КАИР, 14 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) "со всей силой" ответит на действия Саудовской Аравии по сохранению блокады вокруг их территорий, заявил РИА Новости член политбюро "Ансар Алла" Наср Амер.

В понедельник йеменский источник сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Саны подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана. Хуситы обвинили в ударах Саудовскую Аравию, объявив о прекращении режима прекращения огня. Обе стороны воздерживались от ударов по территории друг друга с октября 2022 года. Саудовская Аравия ввела блокаду севера Йемена после прихода к власти в Сане хуситов в 2014 году и контролирует воздушное пространство страны.