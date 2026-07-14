Два жителя Херсонской области погибли и пять ранены из-за атак ВСУ за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области погибли и пять ранены из-за атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В частности, по его словам, в Нижних Серогозах удар БПЛА по территории водоканала убил мужчину 1950 года рождения, а в Каховке погиб мужчина 1976 года рождения.