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Два жителя Херсонской области погибли и пять ранены из-за атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.07.2026
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11:52 14.07.2026 (обновлено: 12:02 14.07.2026)

Два жителя Херсонской области погибли и пять ранены из-за атак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два мирных жителя Херсонской области погибли и пять ранены из-за атак ВСУ за сутки.
  • В Нижних Серогозах и Каховке зафиксировали удары БПЛА, приведшие к гибели людей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Два мирных жителя Херсонской области погибли и пять ранены из-за атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате атак киевских террористов погибли два мирных жителя Херсонской области, пять человек получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Нижних Серогозах удар БПЛА по территории водоканала убил мужчину 1950 года рождения, а в Каховке погиб мужчина 1976 года рождения.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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