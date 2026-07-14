Брата и сестру, пропавших в Карелии, нашли живыми

Краткий пересказ от РИА ИИ Пропавшие в Карелии 11-летний брат и 13-летняя сестра найдены живыми.

Полиция обнаружила детей по одному из свидетельств поискового отряда «ЛизаАлерт».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Пропавшие в Карелии 11-летний брат и 13-летняя сестра найдены живыми, поиск завершен, сообщили РИА Новости в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

В вторник в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт" РИА Новости сообщили, что ведется поиск брата и сестры из Кондопоги , местоположение которых неизвестно с понедельника. Прокуратура Карелии и СК начали проверки по этому факту.

"Дети найдены, живы. Полиция обнаружила пропавших брата и сестру по одному из свидетельств "ЛизаАлерт", - сообщила собеседница агентства.