Брата и сестру, пропавших в Карелии, нашли живыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пропавшие в Карелии 11-летний брат и 13-летняя сестра найдены живыми.
- Полиция обнаружила детей по одному из свидетельств поискового отряда «ЛизаАлерт».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Пропавшие в Карелии 11-летний брат и 13-летняя сестра найдены живыми, поиск завершен, сообщили РИА Новости в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".
"Дети найдены, живы. Полиция обнаружила пропавших брата и сестру по одному из свидетельств "ЛизаАлерт", - сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что пропавшие были найдены в Петрозаводске.