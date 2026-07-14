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Брата и сестру, пропавших в Карелии, нашли живыми - РИА Новости, 14.07.2026
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19:17 14.07.2026 (обновлено: 19:37 14.07.2026)
Брата и сестру, пропавших в Карелии, нашли живыми

Пропавших в Карелии брата и сестру нашли живыми

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкНашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"
Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пропавшие в Карелии 11-летний брат и 13-летняя сестра найдены живыми.
  • Полиция обнаружила детей по одному из свидетельств поискового отряда «ЛизаАлерт».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Пропавшие в Карелии 11-летний брат и 13-летняя сестра найдены живыми, поиск завершен, сообщили РИА Новости в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".
В вторник в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт" РИА Новости сообщили, что ведется поиск брата и сестры из Кондопоги, местоположение которых неизвестно с понедельника. Прокуратура Карелии и СК начали проверки по этому факту.
"Дети найдены, живы. Полиция обнаружила пропавших брата и сестру по одному из свидетельств "ЛизаАлерт", - сообщила собеседница агентства.
Она добавила, что пропавшие были найдены в Петрозаводске.
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