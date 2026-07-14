В Калининграде рассказали о состоянии девочки, которую сбил пьяный водитель

Краткий пересказ от РИА ИИ Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, находится в глубоком сопоре, лечение идет тяжело.

Мама девочки, у которой диагностировали легкую травму головы, выписана из больницы.

КАЛИНИНГРАД, 14 июл – РИА Новости. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, находится в глубоком сопоре, лечение идет тяжело, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

"Малышка вышла находится в глубоком сопоре, лечение продолжается, но идет тяжеловато", - сказали в ведомстве.

В минздраве добавили, что мама девочки, у которой диагностировали легкую травму головы, выписана из больницы.