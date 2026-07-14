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В Калининграде рассказали о состоянии девочки, которую сбил пьяный водитель - РИА Новости, 14.07.2026
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17:02 14.07.2026
В Калининграде рассказали о состоянии девочки, которую сбил пьяный водитель

Сбитая в Калининграде годовалая девочка находится в глубоком сопоре

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, находится в глубоком сопоре, лечение идет тяжело.
  • Мама девочки, у которой диагностировали легкую травму головы, выписана из больницы.
КАЛИНИНГРАД, 14 июл – РИА Новости. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем в Калининграде, находится в глубоком сопоре, лечение идет тяжело, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
"Малышка вышла находится в глубоком сопоре, лечение продолжается, но идет тяжеловато", - сказали в ведомстве.
В минздраве добавили, что мама девочки, у которой диагностировали легкую травму головы, выписана из больницы.
Пятого июля 36-летний водитель Merсedes в состоянии опьянения в Калининграде выехал на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, суд арестовал его.
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