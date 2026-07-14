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"Автомобилист" продлил контракт с Юдиным - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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12:39 14.07.2026 (обновлено: 12:40 14.07.2026)
"Автомобилист" продлил контракт с Юдиным

"Автомобилист" продлил контракт с защитником Дмитрием Юдиным

© Фото : Официальный сайт ХК "Ак Барс"Дмитрий Юдин
Дмитрий Юдин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Официальный сайт ХК "Ак Барс"
Дмитрий Юдин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатеринбургский "Автомобилист" заключил новый контракт с защитником Дмитрием Юдиным.
  • Соглашение с Дмитрием Юдиным рассчитано до 31 мая 2027 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" заключил новый контракт с защитником Дмитрием Юдиным, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.
Юдину 30 лет, он выступает за "Автомобилист" с сезона-2025/26. Защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА, серебряным призером молодежного чемпионата мира в составе сборной России. В КХЛ также выступал в составе московского "Спартака" и казанского "Ак Барса". Всего в КХЛ спортсмен провел 662 матча и набрал 130 очков (30 голов + 100 передач).
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