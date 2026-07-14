Рейтинг@Mail.ru
В Ярославле автобус сбил женщину - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 14.07.2026
В Ярославле автобус сбил женщину

В Ярославле автобус сбил женщину, ее госпитализировали с серьезными травмами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославле автобус сбил 26-летнюю женщину, она госпитализирована с серьезными травмами.
  • По предварительным данным, автобус ехал на красный свет, ДТП произошло на проспекте Октября.
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Автобус в Ярославле сбил молодую женщину, она госпитализирована с серьезными травмами, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Предварительно, автобус ехал на красный. Сбил женщину. Травмы очень серьезные, сейчас ей делают операцию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшей 26 лет. Она жительница Магадана.
В соцсетях пострадавшую называют девочкой-подростком. ДТП произошло на проспекте Октября.
Обстановка на месте ДТП в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Пьяный водитель в Калининграде сбил на тротуаре женщину с детьми
5 июля, 20:49
 
ПроисшествияЯрославльМагадан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала