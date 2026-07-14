В Ярославле автобус сбил женщину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославле автобус сбил 26-летнюю женщину, она госпитализирована с серьезными травмами.
- По предварительным данным, автобус ехал на красный свет, ДТП произошло на проспекте Октября.
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Автобус в Ярославле сбил молодую женщину, она госпитализирована с серьезными травмами, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Предварительно, автобус ехал на красный. Сбил женщину. Травмы очень серьезные, сейчас ей делают операцию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшей 26 лет. Она жительница Магадана.
В соцсетях пострадавшую называют девочкой-подростком. ДТП произошло на проспекте Октября.