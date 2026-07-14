Источник: израильские военные подорвали жилые дома в четырех селах Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильские военные провели подрывы жилых домов и объектов инфраструктуры в Ливане.
- Взрывы прогремели в населенных пунктах Мадждаль-Зун и Ходейта, а также в окрестностях Ат-Тири и Кунина.
БЕЙРУТ, 14 июл - РИА Новости. Израильские военные в ночь на вторник провели подрывы жилых домов и объектов инфраструктуры в четырех населенных пунктах на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильские подразделения взорвали ряд домов и объектов инфраструктуры в населенных пунктах Мадждаль-Зун и Ходейта, а также осуществили подрывы в окрестностях Ат-Тири и Кунина", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, взрывы также прогремели в долинах, расположенных между Мадждаль-Зуном и Вади-Хасаном. Параллельно, по его словам, Израильская артиллерия обстреляла населенный пункт Буют эс-Сийад.
Президент Ливана джозеф Аун в свою очередь 21 июля планирует посетить Вашингтон, где переговоры также будут посвящены урегулированию конфликта с Израилем, выводу израильских сил и восстановлению контроля ливанского государства над южными районами страны.