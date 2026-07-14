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Источник: израильские военные подорвали жилые дома в четырех селах Ливана - РИА Новости, 14.07.2026
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14:01 14.07.2026
Источник: израильские военные подорвали жилые дома в четырех селах Ливана

Израильские военные подорвали жилые дома и инфраструктуру в четырех селах Ливана

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские военные провели подрывы жилых домов и объектов инфраструктуры в Ливане.
  • Взрывы прогремели в населенных пунктах Мадждаль-Зун и Ходейта, а также в окрестностях Ат-Тири и Кунина.
БЕЙРУТ, 14 июл - РИА Новости. Израильские военные в ночь на вторник провели подрывы жилых домов и объектов инфраструктуры в четырех населенных пунктах на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Израильские подразделения взорвали ряд домов и объектов инфраструктуры в населенных пунктах Мадждаль-Зун и Ходейта, а также осуществили подрывы в окрестностях Ат-Тири и Кунина", - рассказал собеседник агентства.
По данным источника, взрывы также прогремели в долинах, расположенных между Мадждаль-Зуном и Вади-Хасаном. Параллельно, по его словам, Израильская артиллерия обстреляла населенный пункт Буют эс-Сийад.
Очередная встреча представителей Ливана и Израиля при посредничестве США запланирована в Риме на 14–15 июля. Ожидается, что стороны обсудят практическую реализацию ранее согласованного рамочного документа, включая создание профильных рабочих групп и вывод израильских войск с ливанской территории.
Президент Ливана джозеф Аун в свою очередь 21 июля планирует посетить Вашингтон, где переговоры также будут посвящены урегулированию конфликта с Израилем, выводу израильских сил и восстановлению контроля ливанского государства над южными районами страны.
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