Источник: израильские военные подорвали жилые дома в четырех селах Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильские военные провели подрывы жилых домов и объектов инфраструктуры в Ливане.

Взрывы прогремели в населенных пунктах Мадждаль-Зун и Ходейта, а также в окрестностях Ат-Тири и Кунина.

БЕЙРУТ, 14 июл - РИА Новости. Израильские военные в ночь на вторник провели подрывы жилых домов и объектов инфраструктуры в четырех населенных пунктах на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"Израильские подразделения взорвали ряд домов и объектов инфраструктуры в населенных пунктах Мадждаль-Зун и Ходейта, а также осуществили подрывы в окрестностях Ат-Тири и Кунина", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, взрывы также прогремели в долинах, расположенных между Мадждаль-Зуном и Вади-Хасаном. Параллельно, по его словам, Израильская артиллерия обстреляла населенный пункт Буют эс-Сийад.

Очередная встреча представителей Ливана Израиля при посредничестве США запланирована в Риме на 14–15 июля. Ожидается, что стороны обсудят практическую реализацию ранее согласованного рамочного документа, включая создание профильных рабочих групп и вывод израильских войск с ливанской территории.