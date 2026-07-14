Миндич судится с Израилем из-за дорожного штрафа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурант громкого коррупционного дела, судится с государством Израиль из-за дорожного штрафа.
- Миндич подал ходатайство об обжаловании штрафа вскоре после его оплаты, говорится в решении суда по транспортным делам в израильском городе Цфат от 22 июня.
- Вместе с Миндичем заявителем по делу выступает Анна Шкрилев, интересы истцов представляет адвокат Татьяна Вайс.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Бежавший с Украины соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурант громкого коррупционного дела, судится с государством Израиль из-за дорожного штрафа, выяснило РИА Новости на основе анализа судебных документов.
Миндич подал ходатайство об обжаловании штрафа вскоре после его оплаты, говорится в решении суда по транспортным делам в израильском городе Цфат от 22 июня. Вместе с Миндичем заявителем по делу выступает некая Анна Шкрилев, следует из изученных РИА Новости данных судебной базы.
Интересы истцов представляет адвокат Татьяна Вайс. Ответчиками указаны государство Израиль и полиция в лице Национального центра обращений водителей.
Первоначально материалы находились в дорожном суде Ноф-ха-Галиля - Назарета, выяснило РИА Новости. Из опубликованных документов неясно, какое именно дорожное нарушение оспаривается, кому непосредственно был выписан штраф и какова его сумма.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября 2025 года сообщило о масштабной спецоперации в сфере энергетики. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ в рамках дела пришли с обыском к Миндичу, однако он успел покинуть Украину за четыре с половиной часа до начала обысков. На следующий день НАБУ предъявило обвинения Миндичу и еще шести предполагаемым участникам преступной организации. В декабре 2025 года журналисты "Украинской правды" нашли Миндича на пляже в Израиле и опубликовали видео беседы с ним.