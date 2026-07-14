Миндич судится с Израилем из-за дорожного штрафа

Краткий пересказ от РИА ИИ Соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурант громкого коррупционного дела, судится с государством Израиль из-за дорожного штрафа.

Миндич подал ходатайство об обжаловании штрафа вскоре после его оплаты, говорится в решении суда по транспортным делам в израильском городе Цфат от 22 июня.

Вместе с Миндичем заявителем по делу выступает Анна Шкрилев, интересы истцов представляет адвокат Татьяна Вайс.

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Бежавший с Украины соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, фигурант громкого коррупционного дела, судится с государством Израиль из-за дорожного штрафа, выяснило РИА Новости на основе анализа судебных документов.

Миндич подал ходатайство об обжаловании штрафа вскоре после его оплаты, говорится в решении суда по транспортным делам в израильском городе Цфат от 22 июня. Вместе с Миндичем заявителем по делу выступает некая Анна Шкрилев, следует из изученных РИА Новости данных судебной базы.

Интересы истцов представляет адвокат Татьяна Вайс. Ответчиками указаны государство Израиль и полиция в лице Национального центра обращений водителей.

Первоначально материалы находились в дорожном суде Ноф-ха-Галиля - Назарета, выяснило РИА Новости. Из опубликованных документов неясно, какое именно дорожное нарушение оспаривается, кому непосредственно был выписан штраф и какова его сумма.