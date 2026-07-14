Польша подняла истребители из-за полета российского самолета над Балтикой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета над Балтикой.
- Российский самолет не нарушал польскую воздушную границу.
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета над Балтикой, при этом он не нарушал польскую воздушную границу.
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"Над международными водами произошел перехват нашей дежурной парой российского самолета", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.
По его словам, российский Ил-20 был замечен над водами Балтийского моря примерно в 30 километрах от Устки.
Из слов Косиняка-Камыша следует, что российский самолет не нарушал воздушной границы Польши.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.