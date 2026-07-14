Польша подняла истребители из-за полета российского самолета над Балтикой

Краткий пересказ от РИА ИИ Польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета над Балтикой.

Российский самолет не нарушал польскую воздушную границу.

ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета над Балтикой, при этом он не нарушал польскую воздушную границу.

« "Над международными водами произошел перехват нашей дежурной парой российского самолета", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.

По его словам, российский Ил-20 был замечен над водами Балтийского моря примерно в 30 километрах от Устки.

Из слов Косиняка-Камыша следует, что российский самолет не нарушал воздушной границы Польши.