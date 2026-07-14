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Польша подняла истребители из-за полета российского самолета над Балтикой - РИА Новости, 14.07.2026
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16:16 14.07.2026
Польша подняла истребители из-за полета российского самолета над Балтикой

Истребители Польши подняли в воздух из-за полета российского Ил-20 над Балтикой

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Ilyushin IL-20Самолет Ил-20
Самолет Ил-20 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Ilyushin IL-20
Самолет Ил-20. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета над Балтикой.
  • Российский самолет не нарушал польскую воздушную границу.
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета над Балтикой, при этом он не нарушал польскую воздушную границу.
«
"Над международными водами произошел перехват нашей дежурной парой российского самолета", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.
По его словам, российский Ил-20 был замечен над водами Балтийского моря примерно в 30 километрах от Устки.
Из слов Косиняка-Камыша следует, что российский самолет не нарушал воздушной границы Польши.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
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В миреПольшаБалтийское мореВладислав Косиняк-КамышМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ил-20
 
 
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