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Исследование: почти половина россиян готова обращаться к ИИ за помощью - РИА Новости, 14.07.2026
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02:21 14.07.2026
Исследование: почти половина россиян готова обращаться к ИИ за помощью

Rambler: почти половина россиян готова обращаться к ИИ-помощникам

© Shutterstock/FOTODOM / GorodenkoffЛекция по ИИ
Лекция по ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Gorodenkoff
Лекция по ИИ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти половина россиян готова обращаться к ИИ-помощникам за советами и объяснениями сложных тем.
  • 16% опрошенных используют искусственный интеллект в учебе, языках и освоении новых навыков.
  • 44% респондентов воспринимают умных помощников как хороший инструмент, но не как решение всех проблем.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти половина россиян готова обращаться к ИИ-помощникам за советами и объяснениями сложных тем, а 16% используют искусственный интеллект в учебе, языках и освоении новых навыков, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co.
"Самым естественным сценарием использования искусственного интеллекта оказались информационные вопросы: 40% опрошенных россиян готовы обращаться к ИИ-помощникам за советами и объяснениями сложных тем "по-простому". Еще 16% видят пользу в обучении и развитии – например, в учебе, языках и освоении новых навыков; 14% необходима помощь для планирования дня, списков дел и напоминаний; 6% отметили ассистирование в покупках и решении бытовых задач, столько же – в поиске развлечений на вечер, досуга или путешествий в целом", - говорится в исследовании.
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При этом, еще 18% воспринимают нейросети как универсальный инструмент для самых разных повседневных сценариев.
Согласно сообщению, 44% опрошенных воспринимают умных помощников как хороший инструмент, но не как решение всех проблем; 26% надеются, что люди постепенно не растеряют навыки самостоятельности. Почти каждый пятый, или 19%, относится к нейросетям позитивно и видит в них прежде всего экономию времени и сил на рутине, и только 11% признаются, что пока не нашли для себя большой реальной пользы.
Исследование проводилось на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 3 по 13 июля 2026 года, в нем приняли участие более 2 тысячи интернет-пользователей по всей России, из которых 51% мужчин и 49% женщин.
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