Исследование: почти половина россиян готова обращаться к ИИ за помощью

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти половина россиян готова обращаться к ИИ-помощникам за советами и объяснениями сложных тем.

16% опрошенных используют искусственный интеллект в учебе, языках и освоении новых навыков.

44% респондентов воспринимают умных помощников как хороший инструмент, но не как решение всех проблем.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Почти половина россиян готова обращаться к ИИ-помощникам за советами и объяснениями сложных тем, а 16% используют искусственный интеллект в учебе, языках и освоении новых навыков, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co.

"Самым естественным сценарием использования искусственного интеллекта оказались информационные вопросы: 40% опрошенных россиян готовы обращаться к ИИ-помощникам за советами и объяснениями сложных тем "по-простому". Еще 16% видят пользу в обучении и развитии – например, в учебе, языках и освоении новых навыков; 14% необходима помощь для планирования дня, списков дел и напоминаний; 6% отметили ассистирование в покупках и решении бытовых задач, столько же – в поиске развлечений на вечер, досуга или путешествий в целом", - говорится в исследовании.

При этом, еще 18% воспринимают нейросети как универсальный инструмент для самых разных повседневных сценариев.

Согласно сообщению, 44% опрошенных воспринимают умных помощников как хороший инструмент, но не как решение всех проблем; 26% надеются, что люди постепенно не растеряют навыки самостоятельности. Почти каждый пятый, или 19%, относится к нейросетям позитивно и видит в них прежде всего экономию времени и сил на рутине, и только 11% признаются, что пока не нашли для себя большой реальной пользы.