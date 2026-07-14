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Исполнителю сорванной атаки в Подмосковье сулили большие деньги - РИА Новости, 14.07.2026
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09:30 14.07.2026
Исполнителю сорванной атаки в Подмосковье сулили большие деньги

Исполнителю сорванной атаки на объект ВПК в Подмосковье сулили большие деньги

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнитель сорванной атаки на подмосковное предприятие ВПК рассказал, что ему предложили большие деньги за участие в акции.
  • ФСБ предотвратила доставку 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой, которые планировалось использовать для удара по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
  • Все запущенные FPV-дроны были уничтожены силами спецподразделения ФСБ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Исполнитель сорванной атаки Киева на подмосковное предприятие ВПК рассказал, что ему предложили большие деньги за эту акцию, видео с признанием злоумышленника обнародовала ФСБ.
«
"Я начал искать работу в Telegram. Со мной связался Фурхад... предложил заняться укладкой плитки. Он предложил большие для меня деньги, и я согласился. Фурхад связал меня с заказчиком из спецслужб Украины", - сказал задержанный.
По информации ФСБ, ранее был сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье под видом партии испанской керамической плитки 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников.
После запуска противником FPV-дронов в сторону подмосковного предприятия ВПК все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, сообщила ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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