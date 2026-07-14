Исполнителю сорванной атаки в Подмосковье сулили большие деньги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполнитель сорванной атаки на подмосковное предприятие ВПК рассказал, что ему предложили большие деньги за участие в акции.
- ФСБ предотвратила доставку 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой, которые планировалось использовать для удара по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- Все запущенные FPV-дроны были уничтожены силами спецподразделения ФСБ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Исполнитель сорванной атаки Киева на подмосковное предприятие ВПК рассказал, что ему предложили большие деньги за эту акцию, видео с признанием злоумышленника обнародовала ФСБ.
«
"Я начал искать работу в Telegram. Со мной связался Фурхад... предложил заняться укладкой плитки. Он предложил большие для меня деньги, и я согласился. Фурхад связал меня с заказчиком из спецслужб Украины", - сказал задержанный.
По информации ФСБ, ранее был сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье под видом партии испанской керамической плитки 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников.
После запуска противником FPV-дронов в сторону подмосковного предприятия ВПК все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, сообщила ФСБ.