В Иркутске арестовали водителя, сбившего двух детей и спрятавшего в лесу

ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Мировой суд поместил водителя, которого разыскивали в Иркутске после ДТП с двумя пострадавшими детьми, под арест на 15 суток, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Также установлено, что в январе этот водитель уже совершал правонарушение: он был остановлен с признаками опьянения и отказался от медицинского освидетельствования. При этом после составления протокола он уклонялся от явки в полицию и не отвечал на звонки.