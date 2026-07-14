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В Иркутске арестовали водителя, сбившего двух детей и спрятавшего в лесу - РИА Новости, 14.07.2026
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19:33 14.07.2026
В Иркутске арестовали водителя, сбившего двух детей и спрятавшего в лесу

В Иркутске арестовали на 15 суток водителя, сбившего детей и прятавшегося в лесу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель автомобиля Toyota Camry сбил двух детей 7 и 8 лет в Иркутске и уехал с места ДТП, после чего был объявлен в розыск.
  • Мировой суд назначил водителю наказание в виде 15 суток ареста.
ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Мировой суд поместил водителя, которого разыскивали в Иркутске после ДТП с двумя пострадавшими детьми, под арест на 15 суток, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Водитель автомобиля Toyota Camry 11 июля сбил двух детей 7 и 8 лет, перебегавших улицу Баумана в Иркутске по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с места ДТП уехал, его объявили в розыск. Детей доставили в больницу. Ночью во вторник сбежавший водитель был задержан. Он признался, что прятался в лесу.
«
"Мировой судья судебного участка №6 Октябрьского района города Иркутска назначила нарушителю наказание в виде 15 суток ареста… Также продолжается доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - написала Волк в "Максе".
Также установлено, что в январе этот водитель уже совершал правонарушение: он был остановлен с признаками опьянения и отказался от медицинского освидетельствования. При этом после составления протокола он уклонялся от явки в полицию и не отвечал на звонки.
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13 июля, 09:39
 
ПроисшествияИркутскОктябрьский районИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Toyota Corolla
 
 
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