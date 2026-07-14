В Иркутске арестовали водителя, сбившего двух детей и спрятавшего в лесу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Водитель автомобиля Toyota Camry сбил двух детей 7 и 8 лет в Иркутске и уехал с места ДТП, после чего был объявлен в розыск.
- Мировой суд назначил водителю наказание в виде 15 суток ареста.
ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Мировой суд поместил водителя, которого разыскивали в Иркутске после ДТП с двумя пострадавшими детьми, под арест на 15 суток, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Водитель автомобиля Toyota Camry 11 июля сбил двух детей 7 и 8 лет, перебегавших улицу Баумана в Иркутске по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с места ДТП уехал, его объявили в розыск. Детей доставили в больницу. Ночью во вторник сбежавший водитель был задержан. Он признался, что прятался в лесу.
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"Мировой судья судебного участка №6 Октябрьского района города Иркутска назначила нарушителю наказание в виде 15 суток ареста… Также продолжается доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", - написала Волк в "Максе".
Также установлено, что в январе этот водитель уже совершал правонарушение: он был остановлен с признаками опьянения и отказался от медицинского освидетельствования. При этом после составления протокола он уклонялся от явки в полицию и не отвечал на звонки.