В Иркутске задержали водителя, сбившего детей и прятавшегося в лесу

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иркутске водитель Toyota Camry сбил двух детей 7 и 8 лет на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Полицейские задержали водителя, 51-летнего уроженца одной из стран СНГ, который прятался в лесу, а его автомобиль был найден в автосервисе.

Пострадавшие дети находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Водителя, сбившего двух детей на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП, задержали в Иркутске, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Водитель Toyot a Camry в Иркутске 11 июля на улице Баумана сбил двух детей, 7 и 8 лет, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с места ДТП уехал. Детей доставили в больницу. Водитель был объявлен в розыск. Полицейские разыскали автомобиль в одном из автосервисов Иркутска и поместили на специализированную стоянку.

"Сегодня ночью сотрудники полиции задержали беглеца во дворе жилого дома в Октябрьском районе Иркутска. Мужчина признался, что все время до этого прятался в лесу… Установлено, что нарушителю 51 год, он является уроженцем одной из стран СНГ и ранее привлекался к ответственности за нетрезвую езду", - написала Волк в " Максе ".

Она отметила, что в отношении задержанного составлены протоколы, в том числе за оставление места ДТП. Владелица машины привлечена к ответственности за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения.