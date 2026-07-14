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В Иркутске задержали водителя, сбившего детей и прятавшегося в лесу - РИА Новости, 14.07.2026
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10:35 14.07.2026 (обновлено: 10:36 14.07.2026)
В Иркутске задержали водителя, сбившего детей и прятавшегося в лесу

В Иркутске задержали водителя, сбившего двоих детей и прятавшегося в лесу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутске водитель Toyota Camry сбил двух детей 7 и 8 лет на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
  • Полицейские задержали водителя, 51-летнего уроженца одной из стран СНГ, который прятался в лесу, а его автомобиль был найден в автосервисе.
  • Пострадавшие дети находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Водителя, сбившего двух детей на пешеходном переходе и скрывшегося с места ДТП, задержали в Иркутске, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Водитель Toyota Camry в Иркутске 11 июля на улице Баумана сбил двух детей, 7 и 8 лет, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина с места ДТП уехал. Детей доставили в больницу. Водитель был объявлен в розыск. Полицейские разыскали автомобиль в одном из автосервисов Иркутска и поместили на специализированную стоянку.
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"Сегодня ночью сотрудники полиции задержали беглеца во дворе жилого дома в Октябрьском районе Иркутска. Мужчина признался, что все время до этого прятался в лесу… Установлено, что нарушителю 51 год, он является уроженцем одной из стран СНГ и ранее привлекался к ответственности за нетрезвую езду", - написала Волк в "Максе".
Она отметила, что в отношении задержанного составлены протоколы, в том числе за оставление места ДТП. Владелица машины привлечена к ответственности за передачу управления транспортом лицу, не имеющему водительского удостоверения.
В министерстве здравоохранения региона РИА Новости уточнили, что пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
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ПроисшествияИркутскИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)СНГToyota Corolla
 
 
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