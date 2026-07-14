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Иран заявил, что США военными мерами не заставят его запросить переговоры - РИА Новости, 15.07.2026
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23:59 14.07.2026 (обновлено: 00:01 15.07.2026)
Иран заявил, что США военными мерами не заставят его запросить переговоры

МИД Ирана: США не смогут военными мерами заставить Тегеран запросить переговоры

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади заявил, что Иран не будет запрашивать переговоры из-за военных мер и экономической блокады со стороны США.
  • Президент США Дональд Трамп объявил о введении «полной морской блокады» Ирана.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, а иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. США ошибочно полагают, что своими военными мерами смогут принудить Иран запросить переговоры, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении "полной морской блокады" Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами.
«
"Мы не будем запрашивать переговоры. США ошибаются, если полагают, что если они затянут против нас кольцо из военных мер и экономической блокады, то мы потребуем переговоров", - сказал дипломат в эфире иранского телевидения.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
США возобновили морскую блокаду Ирана
Вчера, 23:28
 
В миреСШАИранОрмузский проливКазем Гариб-АбадиДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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