Иран нанес удары по двум американским базам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские вооруженные силы нанесли удары по американским базам Шейх Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте с помощью ракет и беспилотников.
- Уничтожено несколько БПЛА MQ9, а также склады с оружием и запчастями на базах.
- Операция была проведена в ответ на удары США по нескольким объектам вооруженных сил Ирана на юге исламской республики.
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Иранские вооруженные силы нанесли с помощью ракет и беспилотников удары по американским базам Шейх Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте, уничтожено несколько БПЛА MQ9, а также склады с оружием и запчастями, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
"В ходе операции с использованием ракет и БПЛА уничтожено несколько складов оружия и запчастей для вражеских кораблей и самолетов на базе Шейх Иса в Бахрейне. Также атакована площадка, где были размещены вражеские беспилотники MQ9 на базе Али ас-Салем в Кувейте, уничтожено и повреждены несколько беспилотников", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
Отмечается, что данная операция была проведена в ответ на удары США по нескольким объектам вооруженных сил Ирана на юге исламской республики.
"Пока не закончатся злодейства США на Ближнем Востоке, ни одной капли нефти не будет вывезено из региона", - добавляет КСИР.