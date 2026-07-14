Иран нанес удары по двум американским базам

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранские вооруженные силы нанесли удары по американским базам Шейх Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте с помощью ракет и беспилотников.

Уничтожено несколько БПЛА MQ9, а также склады с оружием и запчастями на базах.

Операция была проведена в ответ на удары США по нескольким объектам вооруженных сил Ирана на юге исламской республики.

ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Иранские вооруженные силы нанесли с помощью ракет и беспилотников удары по американским базам Шейх Иса в Бахрейне и Али ас-Салем в Кувейте, уничтожено несколько БПЛА MQ9, а также склады с оружием и запчастями, следует из заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"В ходе операции с использованием ракет и БПЛА уничтожено несколько складов оружия и запчастей для вражеских кораблей и самолетов на базе Шейх Иса в Бахрейне . Также атакована площадка, где были размещены вражеские беспилотники MQ9 на базе Али ас-Салем в Кувейте , уничтожено и повреждены несколько беспилотников", - говорится в заявлении КСИР, его цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Отмечается, что данная операция была проведена в ответ на удары США по нескольким объектам вооруженных сил Ирана на юге исламской республики.