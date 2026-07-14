На иранском острове Киш взорвались американские снаряды

ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Американские снаряды взорвались рядом с электростанцией на иранском острове Киш в Персидском заливе, ряд энергоблоков могут быть выведены из строя для прохождения ремонтных работ, следует из заявления компании по обслуживанию водо- и электроэнергетикой острова Киш.