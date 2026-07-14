На иранском острове Киш взорвались американские снаряды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские снаряды взорвались рядом с электростанцией на иранском острове Киш.
- В результате взрыва могут быть временно выведены из строя и отправлены на ремонт некоторые энергоблоки.
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Американские снаряды взорвались рядом с электростанцией на иранском острове Киш в Персидском заливе, ряд энергоблоков могут быть выведены из строя для прохождения ремонтных работ, следует из заявления компании по обслуживанию водо- и электроэнергетикой острова Киш.
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"После взрыва американского снаряда вблизи водо- и электроэнергетической станции на острове Киш изменились некоторые технические параметры этих установок. Ущерб, причиненный в результате взрыва, расследуется экспертами компании… при необходимости ряд энергоблоков будет выведен из строя для ремонта", - говорится в заявлении компании, его цитирует иранское агентство Tasnim.
Он отметил, что временные остановки работы электростанции неизбежны, график отключения электроэнергии будет сообщен жителям Киша.
Ранее во вторник иранский остров Киш в Персидском заливе подвергся удару со стороны силы США, в результате чего несколько судов получили повреждения на одном из причалов острова.