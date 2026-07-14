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Иранские депутаты потребовали прекратить действие меморандума с США - РИА Новости, 14.07.2026
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16:31 14.07.2026 (обновлено: 17:17 14.07.2026)
Иранские депутаты потребовали прекратить действие меморандума с США

Fars: депутаты парламента Ирана призвали прекратить действие меморандума с США

© AP Photo / Vahid SalemiЗаседание парламента Ирана
Заседание парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Заседание парламента Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты парламента Ирана призвали руководство страны объявить о прекращении действия меморандума с США.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Депутаты парламента Ирана призвали руководство страны объявить о прекращении действия меморандума с США, передает агентство Fars.
"Около 180 депутатов парламента выступили с заявлением о необходимости добиваться возмездия, прекратить действие меморандума с США, создать специальную комиссию по расследованию переговоров (с США - ред.), принять закон по управлению Ормузским проливом и оказать всестороннюю поддержку вооруженным силам", - говорится в сообщении.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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