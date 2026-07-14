Меморандум Ирана и США более недействителен, заявил иранский депутат

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи заявил, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном более недействителен.

Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном более недействителен, США вступили в войну с Ираном, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи.

"Меморандума на практике у нас более нет. Враг ( США - ред.) официально вступил с нами в войну, нарушив статьи... меморандума, вернув санкции, введя блокаду (в Ормузском проливе - ред.) и нарушив договоренности по Ливану", - сказал он иранской гостелерадиокомпании IRIB.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.