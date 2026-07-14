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Меморандум Ирана и США более недействителен, заявил иранский депутат - РИА Новости, 14.07.2026
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15:29 14.07.2026
Меморандум Ирана и США более недействителен, заявил иранский депутат

Резаи: меморандум о прекращении огня между Ираном и США больше недействителен

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи заявил, что меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном более недействителен.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Меморандум о прекращении боевых действий между Тегераном и Вашингтоном более недействителен, США вступили в войну с Ираном, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи.
"Меморандума на практике у нас более нет. Враг (США - ред.) официально вступил с нами в войну, нарушив статьи... меморандума, вернув санкции, введя блокаду (в Ормузском проливе - ред.) и нарушив договоренности по Ливану", - сказал он иранской гостелерадиокомпании IRIB.
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Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении подписанного в середине июня меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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