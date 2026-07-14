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Иран осудил решение Британии объявить КСИР террористической организацией - РИА Новости, 14.07.2026
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14:15 14.07.2026
Иран осудил решение Британии объявить КСИР террористической организацией

МИД Ирана осудил решение Британии объявить КСИР террористической организацией

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания объявила иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
  • МИД Ирана осудил это решение, назвав его неоправданным и нарушающим международное право.
  • Иран предупредил о возможности ответных мер и возложил ответственность за последствия на британские власти.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило решение Великобритании объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) террористической организацией.
Накануне телеканал Sky News сообщал о причислении Великобританией КСИР к террористическим организациям со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел страны Анжелы Игл.
"МИД Ирана осуждает враждебный шаг правительства Великобритании, объявившего КСИР угрозой в соответствии о законе о национальной безопасности и считает это решение неоправданным, безответственным и нарушающим основополагающие положения международного права, касающиеся в том числе суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела", - прокомментировал МИД Ирана решение Лондона.
Иранский МИД также отметил, что Иран сохраняет за собой право на ответные меры и предупреждает, что ответственность за последствия такого решение лежит на британских властях.
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