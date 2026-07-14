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В Иране из-за ударов США погибли три человека - РИА Новости, 14.07.2026
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11:17 14.07.2026
В Иране из-за ударов США погибли три человека

Fars: три человека погибли в результате новых ударов США по Хормозгану

© REUTERS / U.S. Central CommandАмериканские военные наносят удар по Ирану
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Американские военные наносят удар по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека погибли в результате новых ударов США на юге Ирана.
  • Среди погибших — члены семьи сотрудника охраны окружающей среды, в том числе двое сыновей и невестка.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате новых ударов США на юге Ирана, сообщило иранское агентство Fars.
"В ходе атаки американской армии на провинцию Хормозган... погибли члены семьи сотрудника охраны окружающей среды, в том числе двое сыновей и невестка", - говорится в сообщении.
По данным агентства, под удар попал пост охраны окружающей среды и анбар для хранения корма для скота.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде страны Ближнего Востока.
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