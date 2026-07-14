Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что дружба двух стран является краеугольным камнем для сдерживания односторонних мер и формирования многополярного мира.
- Стратегическое взаимодействие играет важную роль в региональном и глобальном балансе сил, стабилизации безопасности и экономическом развитии.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дружба Ирана и России - это краеугольный камень сдерживания односторонних мер и формирования многополярного мира, написал посол Ирана в России Казем Джалали в статье для РИА Новости.
"Развитие всесторонних отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией как двумя ключевыми игроками является краеугольным камнем для сдерживания односторонних мер и формирования многополярного порядка", - подчеркнул посол.