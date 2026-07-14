Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана рассказал о значении дружбы с Россией - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 14.07.2026
Посол Ирана рассказал о значении дружбы с Россией

Джалали назвал дружбу РФ и Ирана краеугольным камнем многополярности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКазем Джалали
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Казем Джалали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что дружба двух стран является краеугольным камнем для сдерживания односторонних мер и формирования многополярного мира.
  • Стратегическое взаимодействие играет важную роль в региональном и глобальном балансе сил, стабилизации безопасности и экономическом развитии.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дружба Ирана и России - это краеугольный камень сдерживания односторонних мер и формирования многополярного мира, написал посол Ирана в России Казем Джалали в статье для РИА Новости.
"Развитие всесторонних отношений между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией как двумя ключевыми игроками является краеугольным камнем для сдерживания односторонних мер и формирования многополярного порядка", - подчеркнул посол.
Стратегическое взаимодействие России и Ирана играет неотъемлемую роль в региональном и глобальном балансе сил, стабилизации безопасности и экономическом развитии, добавил он.
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Посол Ирана прокомментировал поведение лидеров США и Израиля
Вчера, 08:42
 
В миреИранРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала