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ВТБ отмечает рост спроса на ипотеку на рынке загородной недвижимости – СМИ - РИА Новости, 14.07.2026
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11:20 14.07.2026
ВТБ отмечает рост спроса на ипотеку на рынке загородной недвижимости – СМИ

Ведомости: ВТБ фиксирует рост спроса на ипотеку на рынке загородной недвижимости

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на ипотеку на рынке загородной недвижимости уверенно рос в первом полугодии, пик пришелся на март, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина.
  • Рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного благодаря снижению ставок.
  • В первом полугодии 2026 года клиенты получили в ВТБ около 2300 ипотечных кредитов на готовые частные дома — в пять раз больше, чем на строительство домов с нуля.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Банк ВТБ отмечает рост спроса на ипотеку на рынке загородной недвижимости, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина.
"Спрос на ипотеку на рынке загородной недвижимости уверенно рос все первое полугодие... Пик пришелся на март, когда ВТБ перезапустил рыночную ипотеку в этом сегменте: число сделок выросло почти на 40% в сравнении с предыдущим месяцем", - сообщает издание со ссылкой на Охорзина.
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Отмечается, что рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного. Это происходит в том числе благодаря снижению ставок, которое вернуло выжидавших клиентов. Охорзин подчеркнул, что сейчас покупатели активны даже вне традиционного сезона, и они все чаще выбирают программы без господдержки.
"Структура спроса на рынке загородной недвижимости активно меняется: в первом полугодии 2026 года клиенты получили в ВТБ около 2300 ипотечных кредитов на готовые частные дома – в пять раз больше, чем на строительство домов с нуля", - говорится в материале.
При этом доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83% за полгода, увеличившись на 10 процентных пунктов в годовом выражении и на 14 процентных пунктов к аналогичному периоду 2024 года.
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