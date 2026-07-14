Львова-Белова призвала снизить ставку по ипотеке для многодетных семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала снижать процентную ставку по льготной семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.

Она предложила предусмотреть возможность снижения ставки для многодетных семей.

Львова-Белова подчеркнула необходимость сохранения доступных условий для семей с одним ребенком.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала снижать процентную ставку по льготной семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье, предусмотрев возможность ее уменьшения для многодетных семей.

Детский омбудсмен в докладе о своей деятельности, с которым ознакомилось РИА Новости, отметила, что согласно исполнению поручений президента РФ Владимира Путина , в настоящее время актуализируется вопрос о введении дифференцированного подхода к определению процентной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.

"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка полагает целесообразным рекомендовать правительству РФ ускорить проработку вопроса о введении дифференцированной процентной ставки по программе льготной семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье, предусмотрев возможность ее снижения для многодетных семей (трое и более детей)", - говорится в докладе.