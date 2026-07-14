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Львова-Белова призвала снизить ставку по ипотеке для многодетных семей - РИА Новости, 14.07.2026
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10:39 14.07.2026

Львова-Белова призвала снизить ставку по ипотеке для многодетных семей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала снижать процентную ставку по льготной семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.
  • Она предложила предусмотреть возможность снижения ставки для многодетных семей.
  • Львова-Белова подчеркнула необходимость сохранения доступных условий для семей с одним ребенком.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова призвала снижать процентную ставку по льготной семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье, предусмотрев возможность ее уменьшения для многодетных семей.
Детский омбудсмен в докладе о своей деятельности, с которым ознакомилось РИА Новости, отметила, что согласно исполнению поручений президента РФ Владимира Путина, в настоящее время актуализируется вопрос о введении дифференцированного подхода к определению процентной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.
"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка полагает целесообразным рекомендовать правительству РФ ускорить проработку вопроса о введении дифференцированной процентной ставки по программе льготной семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье, предусмотрев возможность ее снижения для многодетных семей (трое и более детей)", - говорится в докладе.
В то же время Львова-Белова уточнила, что необходимо сохранить доступные условий для семей с одним ребенком с целью усиления стимулирующего эффекта для повышения рождаемости.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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