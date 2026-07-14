СМИ: хакеры разработали платформу для рассылок от лица компаний

Краткий пересказ от РИА ИИ Хакеры разработали платформу для массовых рассылок от лица компаний, позволяющую отправлять фишинговые письма с указанием настоящих адресов крупных организаций в строке отправителя.

Платформа использует технологию спуфинга и автоматический парсинг изображений для создания крайне правдоподобных фишинговых писем.

Эксперты отмечают, что даже очень бдительные пользователи не смогут самостоятельно отличить такие письма от подлинных.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Хакеры разработали платформу для массовых рассылок от лица компаний, которая позволяет отправлять письма с указанием настоящих адресов крупных организаций в строке отправителя, пишет газета " Хакеры разработали платформу для массовых рассылок от лица компаний, которая позволяет отправлять письма с указанием настоящих адресов крупных организаций в строке отправителя, пишет газета " Известия ".

"На теневых площадках стали предлагать новый инструмент для массового фишинга: он позволяет отправлять письма с указанием настоящих адресов крупных организаций в строке отправителя. Такие сообщения выглядят как официальная переписка и могут обходить часть стандартных проверок почты", - говорится в материале.

Эксперты BI.ZONE Threat Intelligence рассказали "Известиям" о том, что в даркнете рекламируется платформа для спуфинга - технологии, которая позволяет проводить фишинговые атаки с использованием чужого адреса: жертва получает письмо, где в строке отправителя указан настоящий e-mail организации.

Руководитель компании Олег Скулкин в беседе с газетой указал на то, что опасность нового инструмента заключается в создании крайне правдоподобных фишинговых писем.