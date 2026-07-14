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В РСТ отметили рост спроса россиян на пляжный отдых в Грузии - РИА Новости, 14.07.2026
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Туризм
 
13:27 14.07.2026
В РСТ отметили рост спроса россиян на пляжный отдых в Грузии

РСТ: российские туристы стали чаще бронировать пляжный отдых в Грузии

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкОтдыхающие не пляже в Батуми
Отдыхающие не пляже в Батуми - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Денис Асланов
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Отдыхающие не пляже в Батуми. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на пляжный отдых в Грузии.
  • В некоторых компаниях он вырос на 80–93% по сравнению с прошлым годом.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди туристов на бронирование пляжного отдыха в Грузии этим летом, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Туроператоры отмечают значительный прирост объемов по Грузии этим летом, и большая часть бронирований приходится на пляжный отдых", - говорится в сообщении РСТ.
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Отмечается, что российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми, но также начинают обращать внимание на Кобулети, Уреки, Чакви, Гонио, Квариати и другие курорты.
В свою очередь директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева рассказала, что спрос в компании на отдых в Грузии летом 2026 года вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. "Наиболее популярны современные гостиницы 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии", - цитирует РСТ Домостроеву.
Российские туристы также чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране. При этом самым популярным маршрутом является Тбилиси-Батуми.
При этом коммерческий директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал, что в компании количество туристов, желающих отдохнуть в Грузии, увеличилось почти на 80% по сравнению с прошлым годом, а основной спрос приходится на побережье Аджарии – Батуми.
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ТуризмГрузияБатумиРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Tez Tour
 
 
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