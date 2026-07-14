В РСТ отметили рост спроса россиян на пляжный отдых в Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на пляжный отдых в Грузии.

В некоторых компаниях он вырос на 80–93% по сравнению с прошлым годом.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди туристов на бронирование пляжного отдыха в Грузии этим летом, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры отмечают значительный прирост объемов по Грузии этим летом, и большая часть бронирований приходится на пляжный отдых", - говорится в сообщении РСТ.

Отмечается, что российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми , но также начинают обращать внимание на Кобулети, Уреки, Чакви, Гонио, Квариати и другие курорты.

В свою очередь директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева рассказала, что спрос в компании на отдых в Грузии летом 2026 года вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. "Наиболее популярны современные гостиницы 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии", - цитирует РСТ Домостроеву.

Российские туристы также чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране. При этом самым популярным маршрутом является Тбилиси-Батуми.