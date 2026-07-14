В РСТ отметили рост спроса россиян на пляжный отдых в Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на пляжный отдых в Грузии.
- В некоторых компаниях он вырос на 80–93% по сравнению с прошлым годом.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди туристов на бронирование пляжного отдыха в Грузии этим летом, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Отмечается, что российские туристы уже освоили не только самый популярный Батуми, но также начинают обращать внимание на Кобулети, Уреки, Чакви, Гонио, Квариати и другие курорты.
В свою очередь директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева рассказала, что спрос в компании на отдых в Грузии летом 2026 года вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. "Наиболее популярны современные гостиницы 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии", - цитирует РСТ Домостроеву.
Российские туристы также чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране. При этом самым популярным маршрутом является Тбилиси-Батуми.
При этом коммерческий директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов рассказал, что в компании количество туристов, желающих отдохнуть в Грузии, увеличилось почти на 80% по сравнению с прошлым годом, а основной спрос приходится на побережье Аджарии – Батуми.