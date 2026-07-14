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В Севастополе ввели график веерных отключений - РИА Новости, 14.07.2026
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12:34 14.07.2026
В Севастополе ввели график веерных отключений

В Севастополе ввели график веерных отключений из-за атак ВСУ на энергосистему

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе ввели график веерных отключений из-за атак на энергосистему.
  • Городские службы работают над нормализацией ситуации и задействованием всех доступных резервов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. В Севастополе ввели график веерных отключений из-за атак ВСУ на энергосистему, задействуются все доступные резервы для нормализации ситуации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Враг этой ночью вновь атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас все профильные службы работают над устранением последствий, но возможности нашей энергосистемы временно ограничены. Из-за этого "Севастопольэнерго" вынужден ввести график веерных отключений: 2 часа со светом — 6 часов без него", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, делается все возможное, чтобы нормализовать обстановку.
"Сейчас команда специалистов работает над тем, чтобы перестроить систему и задействовать все доступные резервы. Наша цель — к вечеру сократить этот разрыв и сделать переключения более редкими", - подчеркнул губернатор.
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