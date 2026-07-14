СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. В Севастополе ввели график веерных отключений из-за атак ВСУ на энергосистему, задействуются все доступные резервы для нормализации ситуации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, делается все возможное, чтобы нормализовать обстановку.

"Сейчас команда специалистов работает над тем, чтобы перестроить систему и задействовать все доступные резервы. Наша цель — к вечеру сократить этот разрыв и сделать переключения более редкими", - подчеркнул губернатор.