Синоптик рассказал об ожидаемом количестве осадков в июле в Москве

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Количество осадков в июле в Москве ожидается около 85-90 миллиметров, что чуть выше климатической нормы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.