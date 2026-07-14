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Синоптик рассказал об ожидаемом количестве осадков в июле в Москве - РИА Новости, 14.07.2026
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09:17 14.07.2026
Синоптик рассказал об ожидаемом количестве осадков в июле в Москве

Голубев: в Москве в июле ожидается количество осадков чуть выше нормы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июле в Москве ожидается суммарное количество осадков около 85–90 миллиметров, что чуть выше климатической нормы.
  • Значительная часть осадков может выпасть в отдельные короткие периоды, например, за два дня местами может выпасть 60–70 процентов месячной нормы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Количество осадков в июле в Москве ожидается около 85-90 миллиметров, что чуть выше климатической нормы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Предварительно, по итогам июля ожидается суммарное количество осадков в Москве чуть выше климатической нормы - порядка 85-90 миллиметров. При этом средняя температура месяца ожидается около нормы", - рассказал синоптик.
Голубев подчеркнул, что значительная часть осадков может выпасть в отдельные короткие периоды - например, за два дня местами может выпасть 60–70 процентов месячной нормы.
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