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Глава МИД Чада передал Путину привет от президента Идрисс Деби Итно - РИА Новости, 14.07.2026
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12:40 14.07.2026 (обновлено: 13:09 14.07.2026)
Глава МИД Чада передал Путину привет от президента Идрисс Деби Итно

Глава МИД Чада передал Путину братский привет от президента Идрисс Деби Итно

© Фото : МИД РоссииГлава МИД Чада Абдулай Сабре Фадуль во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 14 июля 2026
Глава МИД Чада Абдулай Сабре Фадуль во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : МИД России
Глава МИД Чада Абдулай Сабре Фадуль во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 14 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Чада Абдулае Сабре Фадулем встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
  • Он передал президенту России Владимиру Путину братский привет от президента Чада Махамат Идрисс Деби Итно.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД Чада Абдулае Сабре Фадулем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал президенту России Владимиру Путину братский привет от президента республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно.
"Позвольте мне передать братский привет от президента нашей страны Махамат Идрисс Деби его коллеге господину Путину", - сказал министр.
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В миреЧадРоссияВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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