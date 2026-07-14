Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Чада Абдулае Сабре Фадулем встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
- Он передал президенту России Владимиру Путину братский привет от президента Чада Махамат Идрисс Деби Итно.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД Чада Абдулае Сабре Фадулем на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал президенту России Владимиру Путину братский привет от президента республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно.
"Позвольте мне передать братский привет от президента нашей страны Махамат Идрисс Деби его коллеге господину Путину", - сказал министр.
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9 февраля, 18:15