Обаму и Байдена могут ждать плохие новости, считает Дмитриев

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать плохие новости на фоне предстоящего обращения нынешнего главы государства Дональда Трампа к нации.

Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В президентской гонке тогда победил демократ Джо Байден.