Рейтинг@Mail.ru
Обаму и Байдена могут ждать плохие новости, считает Дмитриев - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 14.07.2026 (обновлено: 13:44 14.07.2026)
Обаму и Байдена могут ждать плохие новости, считает Дмитриев

Дмитриев назвал анонс речи Трампа на 17 июля плохой новостью для Обамы и Байдена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предполагает, что Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать плохие новости на фоне предстоящего обращения Дональда Трампа к нации.
  • Журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор сообщил, что обращение Трампа к нации 17 июля будет посвящено иностранному вмешательству в американские выборы 2020 года.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что бывших президентов США Барака Обаму и Джо Байдена могут ждать плохие новости на фоне предстоящего обращения нынешнего главы государства Дональда Трампа к нации.
Журналист телеканала MS Now Джейк Трейлор со ссылкой на источники в Белом доме ранее выступил с утверждением, что обращение Трампа к нации 17 июля будет посвящено иностранному вмешательству в американские выборы 2020 года.
"Возможно, плохие новости для Обама и Байдена", — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X, прокомментировав таким образом информацию об этой предполагаемой теме обращения.
Трамп не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за мошеннических действий демократов с бюллетенями по почте. В президентской гонке тогда победил демократ Джо Байден.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. 14 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Трамп заявил, что скоро примет решение по законопроекту Грэма*
Вчера, 01:16
 
В миреРоссияСШАДжо БайденДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала