Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал большой ошибкой отказ Евросоюза от российских энергоносителей.
- В рамках Вышеградской группы, в которой с 1 июля председательствует Братислава, будет обсуждаться подход к выстраиванию отношений с Россией.
БРАТИСЛАВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал большой ошибкой отказ Евросоюза от российских энергоносителей.
"На основе идеологических решений мы отказываемся от российских энергоресурсов. Это большая ошибка, потому что эти ресурсы являются надежными, доступными, дешевыми и их легко получить по инфраструктуре, которую мы построили", - сказал Бланар в интервью словацкому изданию Štandard.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.