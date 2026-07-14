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Дмитриев объяснил, зачем ЕС нужна конфронтация с Россией - РИА Новости, 14.07.2026
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04:57 14.07.2026
Дмитриев объяснил, зачем ЕС нужна конфронтация с Россией

Дмитриев: ЕС хочет свалить ответственность за свои проблемы на Россию

© AP Photo / Michel EulerКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Michel Euler
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, заявил, что конфронтация с Россией позволяет чиновникам в Евросоюзе и Великобритании уйти от ответственности за свои проблемы.
  • Дмитриев считает, что бюрократы из ЕС и Великобритании пытаются свалить вину за созданные ими проблемы на Россию.
  • По мнению норвежского политолога Гленна Дизена, антироссийская пропаганда стала для британских политиков способом уклониться от ответственности за накопившиеся в обществе проблемы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конфронтация с Россией дает чиновникам в Евросоюзе и Великобритании возможность возложить ответственность за свои проблемы на Москву.
"Бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них - она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы", - написал Дмитриев в соцсети X в ответ на публикацию норвежского политолога Гленна Дизена.
По мнению Дизена, антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уклониться от ответственности за накопившиеся в обществе проблемы.
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В миреРоссияВеликобританияМоскваКирилл ДмитриевГленн ДизенРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
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