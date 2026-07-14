Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Дмитриев, глава РФПИ, заявил, что конфронтация с Россией позволяет чиновникам в Евросоюзе и Великобритании уйти от ответственности за свои проблемы.
- Дмитриев считает, что бюрократы из ЕС и Великобритании пытаются свалить вину за созданные ими проблемы на Россию.
- По мнению норвежского политолога Гленна Дизена, антироссийская пропаганда стала для британских политиков способом уклониться от ответственности за накопившиеся в обществе проблемы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конфронтация с Россией дает чиновникам в Евросоюзе и Великобритании возможность возложить ответственность за свои проблемы на Москву.
"Бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию. Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них - она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы", - написал Дмитриев в соцсети X в ответ на публикацию норвежского политолога Гленна Дизена.
По мнению Дизена, антироссийская пропаганда стала для британских политиков удобным способом уклониться от ответственности за накопившиеся в обществе проблемы.