Дмитриев поддержал намерение США принять меры против МУС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио объявил о ряде мер по ограничению деятельности Международного уголовного суда (МУС).
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев положительно оценил намерение США принять меры против МУС.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно оценил намерение США принять меры против Международного уголовного суда (МУС), которое анонсировал американский госсекретарь Марко Рубио.
"Приятно осознавать, что США выступают против экстерриториального применения закона и против навязывания своей воли другим, объявляя войну преступному глобалистскому Международному уголовному суду", - написал Дмитриев в соцсети Х в ответ на публикацию Рубио с заявлением о мерах против МУС.
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