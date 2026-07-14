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Дмитриев поддержал намерение США принять меры против МУС - РИА Новости, 14.07.2026
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02:55 14.07.2026
Дмитриев поддержал намерение США принять меры против МУС

Дмитриев: хорошо, что США принимают меры против МУС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио объявил о ряде мер по ограничению деятельности Международного уголовного суда (МУС).
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев положительно оценил намерение США принять меры против МУС.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно оценил намерение США принять меры против Международного уголовного суда (МУС), которое анонсировал американский госсекретарь Марко Рубио.
Рубио ранее объявил о ряде мер по ограничению деятельности МУС. В своем заявлении госсекретарь США назвал МУС "глобальным трибуналом", сотрудники которого, по его словам, претендуют на практически неограниченные полномочия.
"Приятно осознавать, что США выступают против экстерриториального применения закона и против навязывания своей воли другим, объявляя войну преступному глобалистскому Международному уголовному суду", - написал Дмитриев в соцсети Х в ответ на публикацию Рубио с заявлением о мерах против МУС.
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В миреСШАРоссияМарко РубиоКирилл ДмитриевМеждународный уголовный судРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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