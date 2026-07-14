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Великобритания и ЕС подписали соглашение по границе Гибралтара - РИА Новости, 14.07.2026
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17:43 14.07.2026 (обновлено: 18:11 14.07.2026)

Великобритания и ЕС подписали соглашение по границе Гибралтара

© Фото : Stephen Doughty HC MP/XПодписание соглашения между Великобританией и Евросоюзом по Гибралтару. 14 июля 2026
Подписание соглашения между Великобританией и Евросоюзом по Гибралтару. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Stephen Doughty HC MP/X
Подписание соглашения между Великобританией и Евросоюзом по Гибралтару. 14 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания и Евросоюз подписали соглашение по Гибралтару, которое упростит движение людей и товаров через его границу.
  • Соглашение обеспечит экономическую и торговую определенность для жителей и предприятий Гибралтара, сохраняя при этом британский контроль над территорией.
  • Испания получила право по соображениям национальной безопасности отказывать британцам во въезде на территорию Гибралтара.
ЛОНДОН, 14 июл - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз во вторник подписали соглашение по Гибралтару, которое упростит движение людей и товаров через его границу, сообщило британское министерство иностранных дел.
"Заместитель министра иностранных дел Великобритании Стивен Даути подписал соглашение между Великобританией и ЕС по Гибралтару с комиссаром Европейской комиссии по торговле Марошем Шефчовичем в Брюсселе", - говорится в заявлении МИД.
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Отмечается, что соглашение обеспечит "экономическую и торговую определенность" для жителей и предприятий Гибралтара, сохраняя при этом британский контроль над территорией и обеспечивая Лондону возможность продолжать использовать ее в военных целях.
"Соглашение обеспечивает беспрепятственное пересечение границы между Гибралтаром и Испанией для людей и товаров, что способствует экономическому росту и созданию рабочих мест в регионе", - подчеркивает МИД.
Сделка устранит рутинные проверки паспортов на границе Испании с Гибралтаром. Границу ежедневно пересекают тысячи человек. Пограничные проверки останутся в аэропорте анклава, а также в порту. Прибывающие на самолетах и судах будут проходить двойной пограничный контроль: их будут проверять пограничники как Гибралтара, так и Испании.
В настоящее время жители Гибралтара могут пересекать границу, используя вид на жительство, без необходимости ставить штамп в паспорте. Граждане Испании могут пересекать границу, используя государственную идентификационную карту.
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При этом, судя по тексту опубликованного в феврале соглашения, Испания получила право по соображениям национальной безопасности отказывать британцам во въезде на территорию Гибралтара.
Гибралтар на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Объектом англо-испанского спора он стал в начале XVIII века, когда Испания потеряла былое могущество, а Англия, напротив, набрала силу и, воспользовавшись в 1700–1713 годах Войной за испанское наследство, захватила крепость Гибралтар. С тех пор англичане контролируют скалистый участок южного побережья Пиренейского полуострова площадью в 6,5 квадратных километра с населением в 30 тысяч человек.
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