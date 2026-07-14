Великобритания и ЕС подписали соглашение по границе Гибралтара

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания и Евросоюз подписали соглашение по Гибралтару, которое упростит движение людей и товаров через его границу.

Соглашение обеспечит экономическую и торговую определенность для жителей и предприятий Гибралтара, сохраняя при этом британский контроль над территорией.

Испания получила право по соображениям национальной безопасности отказывать британцам во въезде на территорию Гибралтара.

ЛОНДОН, 14 июл - РИА Новости. Великобритания и Евросоюз во вторник подписали соглашение по Гибралтару, которое упростит движение людей и товаров через его границу, сообщило британское министерство иностранных дел.

"Заместитель министра иностранных дел Великобритании Стивен Даути подписал соглашение между Великобританией и ЕС по Гибралтару с комиссаром Европейской комиссии по торговле Марошем Шефчовичем в Брюсселе", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что соглашение обеспечит "экономическую и торговую определенность" для жителей и предприятий Гибралтара, сохраняя при этом британский контроль над территорией и обеспечивая Лондону возможность продолжать использовать ее в военных целях.

"Соглашение обеспечивает беспрепятственное пересечение границы между Гибралтаром и Испанией для людей и товаров, что способствует экономическому росту и созданию рабочих мест в регионе", - подчеркивает МИД.

Сделка устранит рутинные проверки паспортов на границе Испании с Гибралтаром. Границу ежедневно пересекают тысячи человек. Пограничные проверки останутся в аэропорте анклава, а также в порту. Прибывающие на самолетах и судах будут проходить двойной пограничный контроль: их будут проверять пограничники как Гибралтара, так и Испании.

В настоящее время жители Гибралтара могут пересекать границу, используя вид на жительство, без необходимости ставить штамп в паспорте. Граждане Испании могут пересекать границу, используя государственную идентификационную карту.

При этом, судя по тексту опубликованного в феврале соглашения, Испания получила право по соображениям национальной безопасности отказывать британцам во въезде на территорию Гибралтара.