Германия отказалась участвовать в первых учениях "коалиции желающих"

По информации агентства, власти ФРГ объяснили свой отказ от участия в этих учениях тем, что они носят штабной характер и отличаются "небольшим масштабом".

Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.