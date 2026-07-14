Краткий пересказ от РИА ИИ
- Германия не будет участвовать в первых военных учениях «коалиции желающих» в Польше.
- Власти ФРГ объяснили свой отказ тем, что учения носят штабной характер и отличаются небольшим масштабом.
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Германия не будет участвовать в первых военных учениях так называемой "коалиции желающих", запланированных к проведению в Польше, передает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил во вторник о планах провести осенью в республике первые учения "коалиции желающих". По его словам, они пройдут в основном с участием британских и французских войск.
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"Германия не примет участия в первых военных учениях "коалиции желающих", которые пройдут в Польше", - говорится в публикации.
По информации агентства, власти ФРГ объяснили свой отказ от участия в этих учениях тем, что они носят штабной характер и отличаются "небольшим масштабом".
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.