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Германия отказалась участвовать в первых учениях "коалиции желающих" - РИА Новости, 14.07.2026
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22:53 14.07.2026 (обновлено: 23:03 14.07.2026)
Германия отказалась участвовать в первых учениях "коалиции желающих"

DPA: Германия отказалась от участия в военных учениях коалиции желающих в Польше

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия не будет участвовать в первых военных учениях «коалиции желающих» в Польше.
  • Власти ФРГ объяснили свой отказ тем, что учения носят штабной характер и отличаются небольшим масштабом.
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Германия не будет участвовать в первых военных учениях так называемой "коалиции желающих", запланированных к проведению в Польше, передает агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил во вторник о планах провести осенью в республике первые учения "коалиции желающих". По его словам, они пройдут в основном с участием британских и французских войск.
«
"Германия не примет участия в первых военных учениях "коалиции желающих", которые пройдут в Польше", - говорится в публикации.
По информации агентства, власти ФРГ объяснили свой отказ от участия в этих учениях тем, что они носят штабной характер и отличаются "небольшим масштабом".
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей, поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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