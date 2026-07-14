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В бундестаге предупредили о потере конкурентоспособности экономики Германии - РИА Новости, 14.07.2026
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18:13 14.07.2026 (обновлено: 18:20 14.07.2026)
В бундестаге предупредили о потере конкурентоспособности экономики Германии

Депутат Котре: ФРГ потеряет конкурентоспособность при переходе на военные рельсы

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перевод экономики Германии на военные рельсы приведет к отказу от рыночных механизмов и потере конкурентоспособности, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
  • В 2026 году Германия увеличила свои расходы на оборону до рекордных 124 миллиардов евро, заявил ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
  • По словам Котре, финансирование вооружений ведет к потреблению и может привести к потере благосостояния без инвестиций в инновации и фундаментальные исследования.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Перевод экономики Германии на военные рельсы приведет к отказу от рыночных механизмов и потере конкурентоспособности, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
В 2026 году Германия увеличила свои расходы на оборону до рекордных 124 миллиардов евро, удвоив их с 2022 года, заявил ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц. К 2029 году немецкие власти планируют достичь цели повышения оборонных расходов до 3,5% от ВВП страны.
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"Преобразование экономики в военную экономику означает переход от рыночной к плановой экономике, а она не работает, так как теряются конкурентные позиции", - сказал Котре.
По его словам, при таком сценарии экономика работает неэффективно и в конечном итоге становится дефицитной. В зависимости от того, сколько субсидий поступает в оборонный сектор, общество теряет ресурсы, которых не хватает для инноваций и фундаментальных исследований, подчеркнул депутат.
"Финансирование вооружений - это всегда потребление. Чтобы создать или сохранить благосостояние, нужно финансировать инвестиции. Если этого не произойдет, конкурентные позиции (ФРГ - ред.) будут потеряны", - добавил Котре.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Он также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и объясняют свои ошибки в экономике.
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