Краткий пересказ от РИА ИИ Перевод экономики Германии на военные рельсы приведет к отказу от рыночных механизмов и потере конкурентоспособности, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

В 2026 году Германия увеличила свои расходы на оборону до рекордных 124 миллиардов евро, заявил ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По словам Котре, финансирование вооружений ведет к потреблению и может привести к потере благосостояния без инвестиций в инновации и фундаментальные исследования.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Перевод экономики Германии на военные рельсы приведет к отказу от рыночных механизмов и потере конкурентоспособности, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

В 2026 году Германия увеличила свои расходы на оборону до рекордных 124 миллиардов евро, удвоив их с 2022 года, заявил ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц . К 2029 году немецкие власти планируют достичь цели повышения оборонных расходов до 3,5% от ВВП страны.

"Преобразование экономики в военную экономику означает переход от рыночной к плановой экономике, а она не работает, так как теряются конкурентные позиции", - сказал Котре.

По его словам, при таком сценарии экономика работает неэффективно и в конечном итоге становится дефицитной. В зависимости от того, сколько субсидий поступает в оборонный сектор, общество теряет ресурсы, которых не хватает для инноваций и фундаментальных исследований, подчеркнул депутат.

"Финансирование вооружений - это всегда потребление. Чтобы создать или сохранить благосостояние, нужно финансировать инвестиции. Если этого не произойдет, конкурентные позиции (ФРГ - ред.) будут потеряны", - добавил Котре.