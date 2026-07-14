Число отказов от службы в армии значительно выросло в Германии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2026 году число отказов от службы в армии ФРГ по соображениям совести значительно выросло.
- К 30 июня 2026 года в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданскому обществу Германии поступило 5862 заявления об отказе от воинской службы по соображениям совести, что значительно больше, чем за весь 2025 год.
- Законом о военной службе в бундесвере предусмотрена возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число отказов от службы в армии ФРГ по соображениям совести значительно выросло в 2026 году на фоне дискуссий о возвращении обязательного призыва, сообщил портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на представительницу Федеральное ведомства по делам семьи и гражданским обществам Германии.
"К 30 июня в ведомство поступило 5862 заявления (об отказе от воинской службы - ред.), это значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867, и более чем в два раза больше, чем к концу первого квартала (2656). В 2011 году было подано 4348 заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести", - пишет портал.
Отмечается, что в 2011 году, когда воинская обязанность была приостановлена, было подано 4348 заявлений о предоставлении права на отказ от военной службы по убеждениям.
Новым законом о военной службе в бундесвере предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимой предлагается в том числе путем жребия.