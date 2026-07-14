Число отказов от службы в армии значительно выросло в Германии, пишут СМИ

"К 30 июня в ведомство поступило 5862 заявления (об отказе от воинской службы - ред.), это значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867, и более чем в два раза больше, чем к концу первого квартала (2656). В 2011 году было подано 4348 заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести", - пишет портал.